서울시·녹색서울시민위, 18일 다양한 프로그램 마련 배우 김석훈·대학생 서포터즈 등 부스 설치 온라인 캠페인 ‘다시 쓰는 지구 RE:챌린지’도

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시와 녹색서울시민위원회는 지구의 날(매년 4월 22일)을 맞아 18일 광화문광장에서 폐기물 감량을 주제로 ‘2026 지구의 날 기념행사’를 개최한다고 16일 밝혔다.

올해에는 ‘지금 당장! 이 별을 위해 쓰레기와 이별해요’라는 슬로건에 맞춰 다양한 시민참여 프로그램이 진행된다.

광화문광장 놀이마당에서는 서울시 홍보대사이자 유튜브 채널 ‘나의 쓰레기 아저씨’로 활동 중인 배우 김석훈을 비롯해 사전 선발된 대학생 서포터즈 ‘지구수호대’ 100여 명, 기관 등 부스 28개가 마련된다. 오전 11시부터 선착순으로(2500잔) 개인 컵을 가져오면 음료를 주는 이벤트도 진행된다.

무대에서는 다채로운 거리공연이 진행된다. 낮 12시와 오후 3시 각각 바이올리니스트 장한샘과 싱어송라이터 이훈주의 공연, 오후 4시 ‘광대상자’의 서커스 퍼포먼스가 펼쳐질 예정이다.

행사의 백미는 오후 2시 개최되는 지구의 날 기념식이다. 남녀노소 117명의 시민들로 구성된 합창단이 ‘지금 이 순간’, 애니메이션 ‘케이팝데몬헌터스’의 OST ‘골든’을 개사해 지구의 날 메시지를 담아 부른다. 피날레로 모든 참석자가 함께 ‘아름다운 나라’를 부른다.

온라인에서는 지구의 날인 22일까지 ‘다시 쓰는 지구 RE:챌린지’ 캠페인이 진행 중이다. 지구의 날 행사 참여 혹은 자원순환 실천 인증사진이나 영상을 인스타그램에 게시하고 지구의 날 공식 계정(@seoul_earthday)에 해당 링크와 에코마일리지 아이디를 보내면 에코마일리지 1000포인트를 지급한다.

생활폐기물 다이어트 천만 시민 실천 프로젝트의 일환으로 추진 중인 ‘쓰레기 분리배출 실천서약 챌린지’ 부스도 마련된다. 시는 이번 지구의 날 행사를 통해 올바른 분리배출 방법을 홍보와 현장 참여를 연계하여 실천 분위기를 더욱 확산시켜 나갈 계획이다.

권민 서울시 기후환경본부장은 “지구의 날을 맞아 시민 여러분과 함께 즐길 다채로운 프로그램을 준비했다”며 “지구의 소중함을 느낄 수 있는 이날 행사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.