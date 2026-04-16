16개국 방한 유학생 3개월간 활동 현지인 시선으로 와우패스 활용법 전달 단순 관광 넘어 현지인처럼 즐기기 지원

[헤럴드경제=김명상 기자] 외국인 전용 결제 플랫폼 ‘와우패스(WOWPASS)’를 운영하는 오렌지스퀘어가 외국인 유학생 홍보대사 2기를 출범했다.

이번 홍보대사는 16개국에서 온 35명의 외국인 유학생으로 구성됐으며, 3개월 간 활동한다. 지난해 첫 도입 당시 파일럿 형태로 진행된 1기와 달리, 2기는 운영 기간과 프로그램 구성이 한층 체계화됐다.

홍보대사 프로그램은 유학생이 서비스를 이용하며 겪은 경험을 콘텐츠로 제작하는 활동이다. 한국 생활에 익숙한 유학생들이 여행자에게 현지인의 시선으로 와우패스 활용법과 생활 정보를 전달해 방한 외국인의 한국 체류 편의를 높이는 것이 목적이다.

오렌지스퀘어는 해당 프로그램을 통해 캐시백, 추가 할인, 외국인 전용 배달 음식 주문 등 기능을 안내하고, 한국에 거주하는 외국인을 새로운 이용자 층으로 확보하는 시장 확장 전략을 추진한다.

최근 본사 라운지에서 열린 오리엔테이션에서는 사무실 투어, CEO 및 회사 소개, 질의응답 등이 진행됐다. 참석자들은 ‘와우패스 K-POP 에디션’ 카드 진열대와 사내 편의시설 등을 확인했으며, CEO와의 질의응답을 통해 서비스에 대한 의견을 나눴다.

오렌지스퀘어 관계자는 “와우패스가 한국을 찾는 외국인 관광객의 ‘필수 여행 플랫폼’에서 한국에 거주하는 외국인의 ‘일상 플랫폼’으로 영역을 확장하고 있다”며 “유학생 홍보대사 프로그램이 그 본격적인 신호탄이 될 것”이라고 말했다.