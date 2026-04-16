[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 고등학교에서 교장이 총격범을 몸으로 제압하는 영상이 공개돼 화제다. 교장은 이 과정에서 총상을 입었다.

15일(현지시각) 미 NBC 뉴스 등 매체들에 따르면 사건은 지난 7일 오후 2시께 오클라호마주의 폴스밸리 고등학교에서 발생했다.

당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 살펴보면 용의자 빅터 리 호킨스(20)는 반자동 권총 2정을 소지한 채 학교 내부에 침입했다.

그는 한 학생을 향해 발포하려 했으나 총기 오작동으로 실패했다. 이후 다른 학생을 향해 다시 발포했지만 빗나갔다. 당시 현장에 있던 학생들은 목숨을 살려달라고 호소했고 호킨스 이들을 풀어준 뒤 다른 학생들도 현장을 빠져나간 것으로 파악됐다.

총소리를 듣고 학교 로비로 달려간 교장인 커크 무어는 곧바로 맨몸으로 달려들어 호킨스를 제압했다.

교장은 호킨스를 벤츠에 넘어뜨렸고 손을 눌러 추가 발사를 막았다. 몸싸움 끝에 호킨스는 손에서 총을 바닥으로 떨어뜨렸다. 이때 현장에 있던 다른 교직원이 총을 치웠다. 제압 과정에서 무어 교장은 다리에 총상을 입고 병원으로 이송됐으며 현재는 회복 중인 상태다.

경찰은 교장의 대응이 대형 참사로 이어질 수 있었던 상황을 막았다고 밝혔다. 경찰서장은 “그의 행동은 놀라울 정도로 용감했으며 학생들의 생명을 구했다”고 찬사를 보냈다.

한편 체포된 호킨스는 1999년 컬럼바인 고교 총격 사건을 모방하고 싶었다고 진술한 것으로 알려졌다. 그는 살인 미수 및 총기 관련 혐의로 기소됐다.