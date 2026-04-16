洪 “안 갈 이유 없다…대구 미래 100년을 김부겸이 완성해 주길”

[헤럴드경제=장윤우 기자] 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 17일 청와대에서 비공개 오찬을 갖는다.

홍 전 시장은 16일 페이스북에 “보름 전 홍익표 청와대 정무수석이 연락이 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다”며 “야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문”이라고 밝혔다.

홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선후보 경선 탈락 이후 탈당해 현재 무소속이다. 6·3 지방선거를 앞두고는 민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리에 대한 지지를 공개적으로 밝혔다.

홍 전 시장은 같은 날 페이스북에 “김 전 총리와는 당적을 떠나 30년 우정”이라며 “대구가 당면한 현안을 해결할 사람도 김부겸 밖에 없다고 판단해 대구의 미래를 위해 전임시장으로서 그를 지지한 것”이라고 했다. 이어 “내가 못다 한 대구 미래 100년을 김부겸이 완성해 주었으면 한다”고도 적었다.

앞서 이 대통령은 지난 7일 정청래 민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 여야 지도부와 오찬 회동을 가졌다.