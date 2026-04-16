[헤럴드경제=최원혁 기자] 조국 조국혁신당 대표가 부산 북갑 보궐선거 출마를 공식화 한 한동훈 전 국민의힘 대표를 향해 “정치권의 진중권 스타일”이라고 말한 것을 두고 당사자인 진중권 동양대 교수가 반격했다.

16일 진 교수는 자신의 페이스북에 “부산 사람들이 서울 사는 진중권을 싫어하는지는 알 수 없지만 (나를 알기나 할까?) 부산 사람들이 부산 출신 조국을 안 좋아한다는 것은 확실하지 않냐”고 했다.

이어 진 교수는 “그건 민주당 사람들도 다 알고 본인도 인정한 사실”이라며 “내가 출마한 것도 아닌데 쓸데없이 내 이름은 왜 끼워 넣는 건지 (모르겠다)”고 불편한 기색을 드러냈다.

그러면서 “내가 인기 먹고 사는 정치인도 아니고 출마한 본인 인기나 걱정할 일”이라고 덧붙였다.

앞선 14일 조 대표는 MBC 라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에 출연해 “부산 사람들은 진보, 보수를 떠나서 한동훈 씨와 같은 스타일은 좋아하지 않는다. 한동훈의 스타일은 여러 가지 할 말을 한마디로 요약하자면 ‘정치권의 진중권’ 아닌가 싶다”고 발언한 바 있다.