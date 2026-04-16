[헤럴드경제=채상우 기자] 유명 아이돌의 가족으로 알려진 여성 인터넷 방송인(BJ)을 성추행한 혐의로 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

16일 채널A 보도에 따르면 서울 강남경찰서는 여성 인터넷 방송인을 추행한 혐의로 30대 남성 A씨를 현행범 체포해 조사 중이다.

A씨는 15일 오후 서울시 강남구 식당에서 만난 여성 BJ B씨를 자신의 집으로 데려간 뒤 강제로 추행한 혐의를 받는다.

B씨에 따르면, A씨는 ‘식사 데이트권’을 구매해 B씨와 술자리를 가졌으며 이후 A씨가 “성적 접촉은 하지 않겠다”고 약속해 A씨의 집으로 동행했다. 약속과 달리 집에 도착한 A씨가 성폭행을 시도했다는 게 B씨 측 주장이다.

B씨는 화장실로 대피해 지인에게 연락했고 B씨 지인 신고를 받은 경찰은 현장으로 출동해 A씨를 체포했다.

A씨는 체포 과정에서 B씨에 대한 신체 접촉 사실은 인정했으나 강제성은 없었다는 취지의 항변을 한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 사건 경위 등을 조사한 뒤 그에 대한 적용 혐의 등을 결정할 방침이다.