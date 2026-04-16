[헤럴드경제=윤호 기자]안규백 국방부 장관은 해군·해병대 지휘관들에게 “‘소통과 공감’은 지휘관의 핵심 덕목”이라며 “지휘관의 작은 관심, 따뜻한 눈길, 진심 어린 말 한마디가 장병의 삶을 지탱하는 힘이 되고 부대 전투력을 강화하는 기반이 된다”고 당부했다.

안 장관은 16일 부산광역시에 위치한 해군작전사령부를 방문해 대형수송함 마라도함에서 해군 해·육상 지휘관 및 비행대대장과 해병대 대대장급 지휘관 200여명을 대상으로 특별강연 진행하며 이같이 밝혔다. 이번 강연은 지난 7일 공군 대대장 대상 강연에 이어, 해군·해병대 지휘관을 대상으로 장관의 지휘 철학을 공유하고 현장과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

안 장관은 “해군은 국가 숙원사업인 핵추진잠수함 등 첨단전력을 기반으로 ‘대양해군’으로 한 단계 도약하고, 해병대는 ‘준 4군체제’ 완성을 위해 전력보강 등 독자적 위상을 갖춰야 한다”며 “각자의 영역에서 역량을 발전시키는 동시에 승리라는 하나의 목표를 향해 함께 나아가야 한다”고 밝혔다.

또 “아무리 좋은 제도와 장비가 있더라도 결국 그것을 운영하는 ‘사람’의 역할이 가장 중요하다”며 “정성을 다해 부하를 보살피고 진심으로 소통·공감할 수 있는 능력을 가진 지휘관이 되어주길 바란다”고 했다.

안 장관은 수상·수중·항공 작전의 사령탑 역할을 수행하는 해군작전사령부 지휘통제실을 방문해 군사대비태세를 점검하기도 했다.

안 장관은 “대한민국 영토의 3배에 달하는 광활한 책임해역을 든든하게 수호하고 있는 여러분이 자랑스럽다”며 “국가안보를 지키는 최전선에서 임무를 수행한다는 마음가짐으로 준비태세를 확고히 유지해주기 바란다”고 강조했다.