여천NCC, 롯데케미칼, LG화학 등도 선언 한화토탈 “내수 시장에 미치는 영향 제한적” “NCC 공장은 정상 가동 방침”

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화토탈에너지스가 중동 사태 여파로 일부 석유화학(석화) 제품 공급에 차질이 생길 수 있다고 밝혔다.

16일 업계에 따르면 한화토탈에너지스는 13일 고객사에 보낸 공문을 통해 파라자일렌(PX) 공급과 관련한 불가항력을 선언했다. 불가항력은 전쟁 등 통제할 수 없는 외부 요인으로 제품 계약 이행이 어려울 때 책임을 면제받기 위한 조치다.

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 중동산 원재료 공급에 차질이 발생하면서 주요 석화 기업들은 잇달아 불가항력을 선언하고 있다.

여천NCC가 지난달 초 업계에서 처음으로 불가항력을 선언했다. 이후 롯데케미칼과 LG화학, 한화솔루션도 고객사들에 일부 제품에 대한 불가항력 가능성을 공지했다.

다만 한화토탈에너지스는 전면적인 공급 중단은 아니라는 입장이다. 한화토탈에너지스는 “향후 발생할 수 있는 공급량 감소에 따른 고객사들의 불편을 최소화하기 위한 공지”라며 “다음 달 일시적으로 가동률이 낮아지지만, 6월부터는 정상 가동과 공급이 가능할 것으로 예상한다”고 설명했다.

이어 “PX는 국내 공급 비중이 상대적으로 낮은 제품인 만큼 내수 시장에 미치는 영향은 제한적”이라고 덧붙였다.

한화토탈에너지스는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등을 생산하는 나프타분해시설(NCC) 공장은 정상 가동을 유지할 방침이라고 밝혔다. 그러면서 “원료 수급의 어려움 속에서도 내수 시장의 공급 부족으로 국민들이 불편을 겪지 않도록 정상적인 석유화학제품 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.