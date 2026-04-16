민주당 손훈모 후보 공천

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 더불어민주당이 경선을 통해 6.3 지방선거 순천시장 공천자로 손훈모 변호사를 선출하면서 관록의 정치인 노관규 시장(무소속)과의 한판 승부 대진표가 확정됐다.

손훈모 후보는 2024년 4.10 국회의원 총선에 민주당 후보 공천자로 확정됐지만, 당시 김문수 후보 측이 제기한 ‘이중투표 유도’ 문제로 공천을 박탈당한 뒤 절치부심 끝에 시장 후보로 기사회생했다.

표면적으로는 손 후보가 ‘징검다리 4선’ 출마를 준비 중인 노 시장 아성에 손 후보가 도전하는 형세이지만, 노 시장과 앙숙지간인 지역구 김문수 국회의원(순천·광양·곡성·구례갑)이 전면에 나설 예정이어서 ‘노관규 대 김문수’ 대리전으로 치러질 공산이 크다.

전남도당이 득표율을 공개하지는 않았지만, 손 후보가 각종 여론조사에서 1위를 수성해 온 오하근 예비후보를 누르고 공천자로 확정된 데는 막판 결선을 앞두고 공개된 ‘순천고 3인방’(허석·서동욱·손훈모) 단일화 영향이 컸다는 분석이 안팎에서 나온다.

이로써 이번 순천시장 선거는 무소속 노관규 시장과 민주당 손훈모 후보, 진보당 이성수 후보까지 3파전으로 치러진다.

이웃 지역구인 여수시장 선거의 경우 민주당 경선에서 예선을 통과한 4명(김영규·백인숙·서영학·정기명)이 애초에는 권리당원 50%와 일반국민 50%로 경선을 치를 예정이었으나, 권리당원 명부 유출 의혹 등이 불거지자 전남도당이 권리당원 20% 대 국민 80%로 경선룰을 변경했다.