[헤럴드경제=김주리 기자] 코로나19 변이 바이러스 ‘BA.3.2’, 이른바 ‘시카다’가 전 세계적 확산 조짐을 보이고 있다.

16일 日 니혼게이자이신문에 따르면 지난 2024년 11월 남아프리카공화국에서 처음 보고된 코로나19 변이 ‘BA.3.2’는 이날 기준 전 세계 33개국 이상으로 퍼졌다. 이 변이는 오랜 잠복 뒤 다시 나타나는 특성 때문에 ‘시카다(Cicada·매미)’로도 불린다.

지난해 9월부터 감염자가 증가하기 시작한 시카다는 올해 들어 본격적인 확산세를 보이고 있다. 지난 1월 일본 도쿄 내 의료기관 검체에서도 감염 사례가 확인됐다.

미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 올해 2월 23개국에서 발견됐던 시카다는 4월까지 33개국 이상으로 퍼졌다.

시카다는 기존 유행 변이인 JN.1 계열과 비교해 70개 이상의 유전자 변이를 가진 것으로 알려졌다. 이로 인해 기존 면역이나 백신 효과가 떨어질 수 있다는 우려도 나온다. 전문가들은 해당 변이가 장기간 잠복하며 변이를 축적한 뒤 다시 확산됐을 가능성을 제시하고 있다.

세계보건기구(WHO) 또한 시카다를 감시 대상 변이로 지정했다. 다만 현재까지 중증도나 사망률 증가를 보여주는 뚜렷한 증거는 없으며, 과거와 같은 대규모 팬데믹을 초래할 가능성은 높지 않다고 보고 있다.

다만 전문가들은 향후 추가 변이 가능성을 배제할 수 없는 만큼 고령자나 기저질환자는 주의해야 한다고 당부했다.