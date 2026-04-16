재심청구 받아들이 않을 경우 무소속도 불사 배수진

[헤럴드경제(진주)=황상욱 기자] 국민의힘 경남도당 공천관리위원회로부터 공천 배제(컷오프)된 조규일 진주시장이 16일 중앙당에 재심을 청구하며 강력 반발했다. 조 시장은 이번 결정을 좌파 진영의 정치 공세를 그대로 받아들인 것으로 재심 거부 시 무소속 출마도 불사하겠다고 배수진을 쳤다.

조 시장은 이날 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “이유를 알 수 없는 부당한 처사”라며 공관위 결정에 강한 유감을 표했다. 조 시장은 ‘사법 리스크’ 주장에 대해 “진보당과 좌파 단체들이 기획한 고소·고발을 공관위가 그대로 인용한 것”이라며 “고발 주체가 이를 리스크로 몰아세우는 전형적인 선거 전략에 불과하다”고 일축했다.

당 기여도 부족 논란에 대해서도 조 시장은 “경남 최다 수준인 1만여 장의 입당 원서를 제출하는 등 당원 책무를 다했다”며 “단체장으로서 정치적 중립을 지키면서도 당 기여도를 높여왔음에도 이를 과소평가하는 것은 관련 법령과 배치되는 무리한 요구”라고 반박했다.

그는 이어 “이번 결정은 국민의힘 당원 민주주의와 공정 경쟁의 원칙을 훼손한 중대한 사안”이라며 “정당한 기준과 절차에 따르지 않은 공천 배제는 경쟁이 아니라 선별로 비칠 수 있다”고 덧붙였다. 그는 “공관위에서 재심 수용을 할 것이라 믿지만 그렇지 않을 경우 무소속 출마도 불사하겠다”고 강조했다.

질의응답에서 강민국 도당위원장과의 갈등설 관련해 “사심에 의한 결정은 아니었을 것”이라며 말을 아꼈다. 다만 “공정하지 못한 경선 과정은 시민과 당원에게 큰 실망을 안겨줄 것”이라며 우회적으로 경고의 메시지를 보냈다.

지역 정가에서는 여론조사 1위 후보를 명확한 근거 없이 배제했다는 점에서 ‘사천(私薦)’ 의혹과 함께 시스템 공천의 공정성에 심각한 의문을 제기하고 있다.

앞서 국민의힘 경남도당 공관위는 3선 도전을 선언한 조 시장을 배제하고 강갑중 전 진주시의원, 김권수 전 경남개발공사 사장, 박명균 전 경남도 행정부지사, 한경호 전 방위사업청 본부장, 황동간 도당 부위원장 등 5명을 진주시장 본경선 후보로 선정해 발표했다.