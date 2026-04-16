해병대 창설 제77주년 기념행사에 전시

[헤럴드경제=윤호 기자]SNT다이내믹스가 ‘소형전술차량(LTV: Light Tactical Vehicle) 탑재형 120㎜ 박격포체계’를 선보였다.

SNT다이내믹스는 지난 15일부터 16일까지 경기도 화성시 해병대사령부에서 열린 ‘해병대 창설 제77주년 기념행사’에서 박격포체계를 전시했다.

이는 SNT다이내믹스가 해병대 및 국방신속획득기술연구원(DRATRI)과 함께 신속시범사업을 통해 연구개발한 최신 무기체계다. 사격시험 등 성능확인을 완료했고, 올해 하반기 해병대의 시범운용평가를 거쳐 전력화될 예정이다.

기존 120㎜ 박격포체계의 성능을 그대로 유지하면서도, 경량화에 따른 뛰어난 기동력으로 해안가 모래지형 등에서 안정적이고 신속한 운용이 가능하다. 또 호버크래프트(공기부양정)를 통한 해상수송이나 헬기를 통한 긴급공중수송까지 가능하도록 설계해 강습상륙작전이나 해안선 방어작전 등 해병대주요 작전에서 미래 핵심 전력이 될 것으로 보인다.

SNT다이내믹스의 120㎜ 박격포체계는 뛰어난 정확도와 화력을 인정받아 2022년 ‘비격’이라는 이름으로 대한민국 육군에서 먼저 전력화된 바 있다. 소형전술차량 및 다목적전술차량(MPV), 함정 등 다양한 플랫폼에 적용할 수 있다.