개혁신당 첫 부산 현장 최고위 개최 이준석 “개혁신당으로 기득권 심판해달라”

[헤럴드경제=전현건 기자] 개혁신당은 16일 오전 9시 부산 부산진구 정이한 부산시장 후보 캠프에서 첫 현장 최고위원회의를 열고 본격적인 지방선거(지선) 체제에 돌입했다.

여야 부산시장 후보 간 접전 양상을 보일 경우 정 후보의 득표율이 선거 결과에 큰 영향을 미쳐 ‘캐스팅보트’ 역할을 할 수 있다는 분석이 나온다.

이날 현장 최고위에는 이준석 대표와 천하람 원내대표, 이주영 정책위의장 등 당 소속 의원 3명이 참석해 부산 선거대책위원회를 격려하고 필승 의지를 다졌다.

이 대표는 이날 최고위에서 6·3 지방선거를 앞두고 16일 부산을 찾아 더불어민주당과 국민의힘을 싸잡아 비판하면서 “개혁신당으로 기득권을 심판해달라”고 말했다.

그는 “국민의힘은 30년간 부산을 안방이라 불러놓고 선거가 끝나면 컨테이너 창고처럼 잠가버렸다”며 “부산 엑스포 119대 29 참패, 1200억원 혈세 백서 비공개, 십수 년 표류한 신공항, 미래의 희망만 팔다가 개선할 수 있는 현실은 도외시해온 것, 30년간 반복된 패턴”이라고 지적했다.

이어 “민주당은 ‘힘 있는 여당’을 외치지만 2018년에 어렵게 시정을 맡겼더니 전국구 스캔들로 부산에 먹칠을 하고, 또다시 통일교 의혹의 중심에 있는 후보를 공천하는 뻔뻔함을 부산이 용납해야 하느냐”고 반문했다.

이 대표는 부산에 대해 “6대 광역시 최초 소멸위험단계, 사람들은 부산을 ‘노인과 바다’라고 부른다”며 “바다는 그대로인데 젊음만 썰물처럼 빠져나간 항구, 이 현주소를 만든 것은 정치의 책임”이라고 비판했다.

그러면서 “세계의 다른 항구 도시들을 보면 인공지능(AI) 물류와 핀테크, 친환경 에너지 등 새로운 산업을 아는 세대가 도시의 1호 세일즈맨으로 뛰고 있다”며 “부산에도 그런 시장이 필요하다. 88년생 38세 정이한”이라고 정 후보에 대한 지지를 호소했다.

개혁신당 지도부는 이날 부산 일정을 마친 뒤 오전 11시 창원으로 이동해 경남도당 창당발기인대회에도 참석할 예정이다. 이를 통해 부산·경남(PK) 지역 조직 확대와 세력 결집에 속도를 낸다는 계획이다.

개혁신당은 앞으로 이 대표를 비롯한 지도부와 함익병 총괄선대위원장 등이 수시로 부산을 방문해 선거 지원에 나설 방침이다.