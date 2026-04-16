박수현 전 수석대변인 충남지사 후보 선출 “당원주권시대 확신·당원 지지 확인” ‘검찰개혁 주도’ 추미애·민형배 현역 꺾어

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당의 6·3 지방선거 광역지방자치단체장 경선이 마무리 단계에 접어든 가운데 정청래 당 대표와 가까운 이른바 친청(친정청래)계 후보들이 약진했다는 평가다. 현역 또는 옛 지자체장이 대거 탈락하면서 강경 일변도의 후보들에 ‘당심’이 쏠렸다는 분석이다.

민주당 충남지사 후보로 선출된 박수현 의원은 16일 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연 “‘당원주권시대라는 게 이렇게 엄청나구나’라는 것을 확신할 수 있었다”며 “당원들의 지지가 확연히 확인되고 결선에서 최고의 결과에 도달했다”고 말했다.

박 의원은 충남 공주·부여·청양을 지역구로 하는 재선의원으로, 정 대표 당선 직후부터 지선 출마로 직을 내려놓기까지 수석대변인을 맡은 대표적인 친청계 인사다. 박 의원과 결선에서 맞붙었던 양승조 전 충남지사는 천안·아산 지역구의 문진석·이재관·복기왕 의원이 지지하는 등 친명(친이재명)계 후보로 분류된다.

박 의원은 “정 대표가 1인1표를 전당대회에서 약속하고 추진하는 과정에서 한 차례 좌절도 있었지만, 그 과정이 당원들을 깨우고 결집했던 계기가 됐다”며 “제가 수석대변인으로서 정 대표와 함께 1인1표를 추진했던 것 같은 선명성을 당원께서 높이 봐주셨다”고 평가했다.

정 대표가 핵심공약으로 추진했던 ‘1인1표제’의 수혜를 받았다는 취지로 풀이된다. 1인1표제는 대의원과 권리당원 표의 등가성을 맞추는 제도로 당원주권을 강화하는 차원에서 강성당원의 지지를 끌어냈다.

민주당 전북지사 경선도 현역 지자체장이 탈락하고 친청계 후보가 선출됐다는 해석이 나오는 곳이다. 경선 과정에서 높은 지지율을 보였던 김관영 지사는 대리운전비 명목으로 현금을 살포한 정황이 드러나면서 당에서 제명, 후보 자격이 박탈됐다.

친청계로 분류되는 이원택 의원이 안호영 의원과 양자 구도에서 승기를 거머쥐었으나, 이 의원에게도 식사 비용 등을 도의원이 대납하게 했다는 의혹이 불거졌다. 당 윤리감찰단은 이 의원에게 혐의가 없다는 결론을 내렸으나, 안 의원은 재감찰을 요구하며 단식농성을 벌이는 상황이다.

오는 18일까지 사흘간 진행되는 제주지사 경선도 비슷한 구도가 적용될 전망이다. 현역인 오영훈 지사의 경선 탈락으로 문대림 의원과 위성곤 의원의 결선 투표가 진행 중인데 문 의원이 정 대표 지도부에서 대변인을 맡는 등 친청계로 분류된다. 문 의원이 공천 불복 탈당 이력으로 25% 감산 적용을 받는 점이 변수다.

경기지사와 광주전남통합특별시장 경선에서도 검찰개혁 전면에 나서며 강성당원의 지지를 업은 후보들이 현역을 꺾었다. 국회 법제사법위원장을 맡아 검찰개혁 법안 처리를 주도했던 추미애 의원이 김동연 지사와 이른바 ‘명픽’ 한준호 의원을 상대로 과반 득표를 하며 후보로 직행했다. 광주전남에선 경선에서 탈락한 강기정 광주시장과 강 시장 등의 지지를 얻은 김영록 전남지사가 결선에 나섰으나 민형배 의원이 승리했다.

4년 전 당선된 민주당 소속 경기·전북·전남·광주·제주 현역 광역단체장이 모두 당내 경선에서 탈락한 셈이다. 반면 국민의힘은 현역 광역단체장 11명 중 9명이 재도전에 나섰다.

정치권에서는 높은 당 지지율과 집권여당으로서 자신감이 드러났다는 분석과 강성당심이 작용했다는 분석이 동시에 나온다.