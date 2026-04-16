무탄소 항만 전환 본격화…도입비 50% 지원 유지

부품 국산화율 90%·원격관리 기능 탑재

[헤럴드경제=김선국 기자] 국내 기술로 제작된 전기 야드트랙터가 우리 항만에 처음으로 도입됐다.

해양수산부는 부산항 북항(신선대·감만터미널)과 신항(한진부산컨테이너터미널)에 각각 1대씩, 총 2대의 국산 전기 야드트랙터를 도입해 하역작업에 투입했다고 16일 밝혔다.

야드트랙터는 항만 내에서 컨테이너를 운반하는 핵심 이송장비다. 이번 장비는 2025년 7~9월 부산항 신항 4부두에서 진행된 실증시험을 통해 내구성, 배터리 효율, 운전자 편의성 등을 검증받았다. 이는 터미널 운영사 의견을 반영해 맞춤형으로 제작됐다.

전체 부품의 90% 이상을 국산화해 공급 안정성을 확보한 것이 특징이다. 실시간 원격 모니터링 시스템과 빅데이터 기반 지능형 충전 기능도 탑재돼 작업 효율 개선이 기대된다.

이번 도입은 ‘항만 무탄소화 전환 지원 사업’의 일환이다. 해당 사업은 경유·액화천연가스(LNG) 등 화석연료 기반 장비를 전기 기반 무탄소 장비로 전환할 경우 비용 일부를 지원하는 방식으로, 국내 항만장비 산업 육성과 친환경 항만 조성을 동시에 목표로 한다.

해수부는 올해도 총 24억7500만원 규모 예산 범위 내에서 장비 도입 비용의 50%(국비 25%, 항만공사 25%)를 지원할 계획이다. 지원 대상은 6월 중 공모를 통해 선정된다.

김혜정 해양수산부 해운물류국장은 “국산 전기 야드트랙터 도입을 계기로 항만 탄소배출 감축과 국내 항만장비 산업 성장이 함께 가속화될 것”이라며 “친환경 항만 전환을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.