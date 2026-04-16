6월 7일까지 닌자고 시즌 운영 관객 직접 참여하는 3종 공연

[헤럴드경제=김명상 기자] 레고랜드 코리아 리조트가 ‘고 풀 닌자’ 시즌을 맞아 6월 7일까지 관객 참여형 퍼포먼스 3종을 선보인다. 이번 공연은 관람객이 단순 시청에서 벗어나 닌자고 세계관 속 주인공으로 미션을 수행하도록 기획됐다.

먼저 브릭스트리트 원형 광장의 ‘휩 어라운드 댄스 파티’는 주인공 ‘소라’ 및 댄서들과 함께 안무와 미션을 수행하며 에너지를 채우는 공연이다. 관객은 프리 댄스와 얼음 땡 미션 등에 참여하며 서사를 체험하게 된다. 아이와 부모가 함께 ‘닌자 롤’ 동작을 따라하며 협력해 드래곤을 구하는 과정을 완성하는 형식으로, 가족 간 화합을 강조한 참여형 댄스 공연이다.

이어지는 ‘세레모니 오브 닌자’는 캐릭터 ‘로이드’와 ‘니야’가 주도하는 닌자 서약식 공연이다. 스탬프 투어 미션을 마친 어린이를 정식 닌자로 임명하는 퍼포먼스로, 스핀짓주와 발차기 등 동작을 익히며 닌자 서약을 진행하는 과정으로 구성됐다.

이외에도 파크 곳곳에서 닌자고 캐릭터를 만나는 ‘밋앤그릿’ 포토 타임이 상시 운영된다. 구역별로는 ▷레고 시티 ‘카이’ ▷브릭토피아 ‘니야’ ▷닌자고 월드 ‘아린’ 등이 각각 배치됐다. 특히 캐릭터 ‘로이드’는 야간 개장 기간 파크 내부와 레고랜드 호텔에 등장한다.

공연 일정은 ‘휩 어라운드 댄스파티’ 오후 12시 30분과 2시 30분, ‘세레모니 오브 닌자’는 오후 4시 30분에 진행된다.

시즌 한정 이벤트도 진행한다. 어트랙션 탑승 스탬프 4개 이상을 모으면 닌자고 15주년 한정판 배지 2개를 무료로 증정한다. 크리에이티브 워크숍에서는 닌자고 가면을 제작할 수 있으며, 미니랜드 내 숨겨진 닌자를 찾는 인증샷 이벤트도 함께 열린다. 자세한 사항은 레고랜드 앱 ‘이벤트’ 카테고리에서 확인할 수 있다.