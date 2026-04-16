[헤럴드경제=장윤우 기자] 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 하정우 청와대 AI미래기획수석을 부산 북구갑 보궐선거에 영입하려다 실패했다고 직접 밝혔다.

전 후보는 16일 CBS라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “한두 달 전에 하 수석을 꼬셨다가 실패했다. 두 손, 두 발을 다 들었다”고 말했다.

이어 “당에서 영입을 위한 일을 진행하고 있다”며 “전재수 개인이 설득하는 것과 집권 여당의 대표나 사무총장, 중진 의원들이 나서 설득하는 것은 하 수석이 받아들이는 무게감이 완전히 다를 것”이라고 강조했다.

전 후보는 하 수석에 대해 “일에 대한 열정이 엄청 많은 분”이라며 “품성이 좋고 정치하기에 굉장히 좋은 자질을 가지고 있다”고 했다. 그러면서 “청와대에서 AI 수석 역할을 하고 싶은데 나오라 그래서 어쩔 수 없이 한다, 그럴 성격은 전혀 아닌 것 같다”고도 했다.

정청래 민주당 대표는 전날 부산에서 열린 현장최고위원회에서 전 후보에게 “하 수석을 좋아하느냐”고 물었고 전 후보는 “사랑한다”고 답했다. 전 후보는 “출마하라는 얘기는 아니다”라고 선을 그었다.

정 대표는 최고위 후 기자들과 만나 “여러분의 예상이 크게 빗나가지 않을, 매우 훌륭하고 인기 좋은 후보를 준비해서 선보일 수 있을 것”이라고 밝혔다.

하 수석은 출마설에 신중한 태도를 유지하고 있다.

인사권자인 대통령 결정에 따르겠다면서도 자신에게 결정권이 있다면 청와대에 남겠다는 입장을 거듭 밝혀왔다. 하 수석은 지난 14일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “대통령 의사결정에 (따라) 계속 (청와대에서) 일을 하고 있을 수도 있다. 참모는 의사결정 권한이 없다”며 “어떤 게 가장 국가의 이익이 부합하는지 (판단을) 통해서 결정하겠다”고 말했다.

그는 “대통령께서 생각하시는 또 다른 국익은 다를 수도 있다”라며 출마 가능성을 열어두면서도 “당분간은 청와대에 집중해 일을 하는 것을 선호한다”는 속마음을 내비쳤다.

부산 북구갑은 전 후보가 부산시장 출마로 공석이 되면서 6·3 지방선거와 함께 보궐선거가 치러질 가능성이 크다. 한동훈 전 국민의힘 대표가 이 지역구 출마를 사실상 공식화한 상태다.

하 수석이 출마할 경우 한 전 대표와의 빅매치가 성사된다.