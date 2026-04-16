[헤럴드경제=장연주 기자] 학교에서 교사를 밀쳐 뇌진탕까지 오게 만든 중학생이 과거 아동 문제 행동을 다루는 방송 프로그램에 출연한 이력이 있는 것으로 파악됐다.

16일 광주시교육청에 따르면, 지난 달 27일 광주광역시의 한 중학교에서 1학년 A군이 쉬는 시간에 교무실에 찾아가 B교사와 실랑이를 벌이다 교사를 밀쳐 넘어뜨렸다.

B교사는 넘어지는 과정에서 책상 모서리에 머리를 부딪혀 뇌진탕 판정을 받고 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.

A군은 B교사가 자신의 대화 태도를 지적한 것을 놓고 실랑이를 벌이다 교사를 밀친 것으로 알려졌다.

B교사는 현재 공무상 병가를 받고 자택에서 회복 중이다.

특히 A군은 초등학교 시절부터 반복적으로 문제 행동을 보여 아동 문제 행동을 다루는 방송 프로그램인 ‘요즘 육아 금쪽같은 내 새끼’에 출연한 이력이 있는 것으로 확인됐다.

교육청 관계자는 “중학생 때 출연한 것은 아니고 초등학생 때 출연한 것으로 알고 있다”고 했다.

한편, 해당 학교 학부모들은 A군의 평소 행실을 문제 삼으며 국민신문고에 집단 민원을 제기했다.

학부모들은 A군이 과거에도 반복적인 문제 행동을 보여왔는데도 별도 조치 없이 일반학급에 배치됐다고 지적했다. 그러면서 단순 전학이 아니라 분리 교육과 심리치료 지원 등 보다 실효성 있는 대응 체계가 필요하다고 주장했다.

학부모들은 “다른 학교에서 전학 온 뒤에도 한 달 내내 반복적인 수업 방해와 폭언, 침 뱉기, 물뿌리기, 물건 탈취 등으로 아이들의 교육권을 박탈했다”며 “아이들은 선생님마저 쓰러지는 모습을 목격하고 심각한 정서적 충격을 받았다. 해당 학생을 즉각 분리 조치하고 전문 인력을 상주시켜 1대1 밀착 지도를 실시하라”고 요구했다.

교육청은 이달 중 교권보호위원회를 열어 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.