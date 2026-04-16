[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크의 10억뷰 뮤직비디오가 또 한 편 등장했다. 이번엔 팝스타 셀레네 고메즈와 함께 한 ‘아이스크림(Ice Cream)’이다.

16일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘아이스 크림(Ice Cream)’ 뮤직비디오가 전날 오후 4시 12분께 유튜브 조회수 10억 회를 돌파했다.

그룹 통산 10번째 10억 뷰 영상으로 K-팝 아티스트 최다 보유 기록이다.

‘아이스 크림’은 블랙핑크가 처음으로 시도한 귀엽고 사랑스러운 콘셉트의 곡으로 단순한 리듬에 여름을 겨냥한 경쾌한 사운드가 돋보이는 곡이다.

이 곡은 공개 직후 아이튠즈 월드와이드 차트 1위를 기록한 것은 물론, 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫100’에선 13위에 올랐다. 블랙핑크 자신이 세운 K-팝 걸그룹 최고 순위를 자체 경신했다. 순위 변동은 있었지만 ‘아이스 크림’은 이후 ‘핫 100’ 차트에 8주간 머물렀다.

곡이 수록된 블랙핑크의 정규 1집 ‘디 앨범(THE ALBUM)’은 미국 빌보드 앨범 차트인 ‘빌보드 200’과 영국 오피셜 앨범 차트에서 모두 2위에 올랐다. 당시 K-팝 걸그룹 최고 순위였다.

블랙핑크는 지금까지 총 50편의 억대 뷰 영상을 가지고 있으며, 공식 유튜브 채널 구독자 수는 전 세계 아티스트 최초로 1억 명을 돌파했으다. 누적 조회수는 417억 회가 넘는다.