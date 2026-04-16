캘리포니아 샌디에이고 위치 美 조선사 150척 이상 해군 지원함·상선 인도 美 서해안 유일 전 공정 수행 현대화·자동화 기술협력 협의도

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업은 15일 GD 나스코(NASSCO) 경영진이 삼성중공업 거제 조선소를 방문했다고 16일 밝혔다.

캘리포니아 샌디에이고에 위치한 GD 나스코는 1950년대부터 지금까지 150척 이상의 미 해군 지원함과 상선을 인도했다. 미국 서해안에서 유일하게 설계부터 건조, 수리까지 전 공정을 수행할 수 있는 조선소이다. 현재 미 해군의 존 루이스급 유류 보급함(T-AO) 20척 건조와 차세대 잠수함 지원함(AS-X)을 설계하고 있다.

이번 방문 기간 양사는 미 해군 차세대 군수지원함(NGLS) 사업 등에서 실질적 협력 방안을 협의했다.

GD 나스코 경영진은 삼성중공업의 첨단 기술력이 NGLS 개념설계 등에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다. 이에 삼성중공업은 GD 나스코의 현대화·자동화 관련 기술협력에 대한 논의를 더욱 공고히 하기로 했다. 양사 경영진은 실무 협의 후 삼성중공업의 최신 자동화 기술이 적용된 내업 공장과 안전·도장 가상현실(VR) 체험장을 둘러봤다.

삼성중공업은 양사 관계를 미국 상선 시장까지 확대해 발전시켜 나갈 계획이다. 최성안 삼성중공업 부회장은 “미국 조선업에서 중추적인 역할을 수행하고 있는 GD 나스코의 경영진 방문을 계기로 양사의 전략적 파트너십이 한층 강화됐다”며 “GD 나스코의 생산 인프라와 삼성중공업의 자동화, 스마트 기술 융합이 양국 조선산업 발전에 실질적 역할을 할 것”이라고 강조했다.

데이비드 J. 카버 GD 나스코 사장은 “세계 최고 수준의 건조 역량과 시스템을 갖춘 삼성중공업을 방문하게 되어 기쁘다”며 “양사 협력은 한미 조선업에 큰 시너지를 창출할 것이며 이러한 기술적 진보가 다음 세대에게 실질적 혜택으로 이어질 수 있도록 협력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.