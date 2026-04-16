FX API 활용한 실시간 정보공유·거래 “자본시장 전반의 금융 서비스 혁신”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 넥스트증권과 해외 투자자의 국내 주식 투자 편의성을 높이기 위한 외환·수탁 인프라 구축에 나선다.

하나은행은 지난 15일 서울 을지로 본점에서 넥스트증권과 ‘외환거래(FX) 및 외국인 증권투자 보관업무(커스터디)’에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 외환시장 구조 개선과 외국인 주식통합매매계좌 도입 등 정부의 자본시장 선진화 정책에 발맞춰 해외 투자자의 국내 시장 접근성을 높이기 위해 추진됐다.

양사는 ▷FX 응용프로그램인터페이스(API)를 활용한 실시간 환율 정보 공유 및 거래 ▷해외 증권사의 국내 거래소 결제를 위한 외국인 증권투자 보관업무 ▷해외 투자자 대상 24시간 실시간 환율 적용 등 분야에서 협력하기로 했다.

그간 원/달러 거래 시간 제한으로 불편을 겪어온 해외 투자자들의 거래 편의성이 개선될 것으로 기대된다. 주식 매매 이후 원화 결제와 공시 서비스 등 부가서비스도 함께 제공해 외국인 투자자 친화적 시장 조성에 기여할 전망이다.

조범준 하나은행 자금시장그룹 상무는 “넥스트증권과의 협업을 통해 서울 외환시장과 국내 주식시장이 글로벌 무대로 확장될 수 있는 초석을 다지게 됐다”며 “앞으로도 외환 선도은행으로서 자본시장 전반의 금융 서비스를 혁신해 원화 국제화에 기여하겠다”고 말했다.

김승연 넥스트증권 대표는 “금융당국의 정책 방향에 맞춰 신규 금융투자 서비스 출시 전 필요한 외환 및 수탁 인프라를 사전에 구축하기 위한 협력”이라며 “글로벌 투자 환경 변화에 대응하기 위한 준비를 차질 없이 진행하겠다”고 전했다.