중기부, 인공지능 전환계획 발표 원스톱·원클릭 서비스 제공 중소기업·소상공인 전용 AI 에이전트 탑재

[헤럴드경제=부애리 기자] 앞으로 중소기업·소상공인 지원사업 신청이 로그인 한 번으로 가능해진다.

중소벤처기업부는 16일 과학기술관계장관회의에서 공공 서비스 이용 편의를 높이는 내용을 담은 ‘인공지능 전환(AX) 계획’을 공개했다.

현재 중소기업·소상공인은 지원사업 신청 시 시스템별로 각각 접속해야 하는 불편을 겪고 있으며, 다양한 사업 중 적합한 지원을 선택하는 데에도 어려움이 있었다.

이에 중기부는 공공 AX 전환을 통해 서비스 접근부터, 사업 신청, 인공지능(AI) 데이터 활용, 내부 정책 집행까지 전 과정을 통합 지원하는 체계를 구축할 계획이다.

가장 큰 변화는 로그인 한 번으로 모든 중기부 지원사업 신청이 가능해진다는 점이다. 중소기업·소상공인은 내달 시범 오픈 예정인 ‘중소기업 통합플랫폼’에 로그인해 모든 중기부 지원사업을 신청할 수 있다.

해당 플랫폼은 통합 로그인뿐 아니라 인증서 발급, 마이데이터 관리 등 실제 체감할 수 있는 서비스를 제공한다. 중기부는 향후 중기부 관계기관의 시스템들을 기능별 하나의 시스템으로 통폐합도 진행한다는 계획이다.

전용 AI 에이전트도 도입된다. AI가 사용자의 관심 공고, 상담 기록 등 개별 데이터를 학습해 지원사업 맞춤 추천한다. 또 상권분석·컨설팅을 제공하고 지원사업 공고 시점, 신청 절차 등 정보를 안내한다. 정책자금 신청서와 연구개발(R&D) 계획서 작성까지도 지원한다.

벤처·스타트업에 공공데이터를 개방해 AI 서비스를 개발하는 프로젝트도 확대된다. 프로젝트 참여 스타트업에 공공기관 보유 데이터, 기술 검증 자금 및 개발 인프라 등을 지원하고 우수 결과물은 본 계약으로 연계해 실제 정책에 활용할 계획이다.

‘모두의 창업’ 참가자에게는 AI 스타트업이 개발한 설루션을 제공하고, 소상공인 대상 AI 도구 활용 교육, 맞춤형 마케팅 콘텐츠 제작 지원 등도 함께 추진한다.

중기부 내부적으로는 보유데이터를 활용해 정책을 정밀하게 설계하고, 반복·단순 업무는 자동화해 행정부담을 줄일 계획이다.

노용석 중기부 제1차관은 “중소기업 통합플랫폼을 중심으로 서비스 접근부터, 사업 신청, AI 활용, 정책 집행까지 전 주기를 지원할 것”이라며 “법적으로 제한된 경우를 제외한 데이터는 최대한 개방해 혁신 서비스를 지속 창출해 나가겠다”라고 말했다.