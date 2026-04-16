중부권 관광 상품 개발 본격 추진 강원·세종·충청 지역 팸투어 실시 중화항공 연계 지방 노선 확대 협의 현지 여행사 공동 유치 선언식 개최

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광공사가 대만 방한객 200만 명 시대를 열기 위해 중부권 관광 활성화에 나선다. 대만 현지 주요 항공사 및 여행사와의 협력을 기반으로 중부권 관광상품 개발과 현지 세일즈를 본격 추진한다는 계획이다.

지난해 대만 방한객은 189만 명을 기록했으며, 공사는 올해 232만 명을 목표로 하고 있다. 이를 위해 한국관광공사는 4월 16일부터 21일까지 대만 여행업계와 언론을 초청해 강원·세종·충북·충남 등 중부권 중심 팸투어를 진행한다.

이번 팸투어는 ‘중부관광의 해’ 대표 콘텐츠를 활용해 관광상품을 개발하고, 한국과 대만 여행업계 간 B2B 상담회를 통해 상품 판로를 넓히는 데 목적을 두고 있다.

앞서 박성혁 한국관광공사 사장은 지난달 26~28일 대만 현지를 방문해 중화항공과 지방공항 노선 확대 및 부정기편 연계 관광상품 활성화 방안을 논의했다. 또 대만 여행사 간담회에서는 ‘대만 방한객 232만 명 유치 공동 선언식’을 열고 협력 기반을 강화했다.

박성혁 사장은 “대만은 방한 외래객 3위 시장이자 지방 방문 비중이 높은 핵심 시장”이라며 “‘중부관광의 해’를 계기로 대만 관광객의 지역 방문을 확대해 올해 유치 목표를 달성하겠다”고 밝혔다.