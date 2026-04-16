공기청정기·비데·가정용 의료기기 등 8개 제품 본상 받아 iF 이어 레드닷도 휩쓸며 올해 글로벌 디자인 어워드 2관왕 2007년부터 20년 연속 수상…생활가전 전반서 경쟁력 확인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 ‘2026 레드닷 디자인 어워드’ 제품 디자인 부문에서 총 8개 제품이 본상을 수상했다고 16일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 국제 디자인상으로, ‘iF 디자인 어워드’, ’IDEA 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 출품작은 국제 디자인 전문가들이 심미성, 기능성, 지속가능성, 혁신성 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다.

코웨이는 비데와 공기청정기 등 생활가전은 물론 가정용 의료기기까지 다양한 제품군에서 본상을 받았다. 이번 수상으로 코웨이는 2007년부터 20년 연속 레드닷 디자인 어워드 수상 기록도 이어가게 됐다.

이번 수상작들은 모두 지난 3월 iF 디자인 어워드에서도 본상을 받은 제품들이다. 코웨이는 올해 세계적 권위의 양대 디자인 어워드에서 잇따라 수상하며 디자인 경쟁력을 재확인했다.

주요 수상작 가운데 가정용 의료기기 브랜드 ‘테라솔(Therasol)’의 요실금 치료 의료기기 ’테라솔 U’는 식품의약품안전처 허가를 받은 제품으로, 반복적인 저주파 자극을 통해 골반저근과 주변 근육의 수축과 이완을 유도해 요실금 치료에 도움을 주는 제품이다. 다양한 체형을 고려한 인체공학적 디자인으로 밀착감을 높였고, 전용 거치대를 통해 보관과 충전을 동시에 할 수 있도록 한 점이 특징이다.

‘스퀘어핏 공기청정기’ 2종(38㎡·82㎡)도 수상작에 이름을 올렸다. 이 제품은 동급 제품 대비 콤팩트한 크기로 공간 효율성을 높였고, 직관적인 조작부와 상단 정전기 방지 소재 적용, 분리 세척 가능한 구조 등을 통해 사용성과 관리 편의성을 강화했다는 평가를 받았다.

이 밖에도 ‘룰루 슬리믹 비데’, ’인버터 제습기 23L’, ‘히티브 온풍 공기청정기’ 등이 본상을 수상했다.

황진상 코웨이 디자인랩 연구소장은 “iF 디자인 어워드에 이어 레드닷 디자인 어워드에서도 다수 제품이 수상하며 코웨이의 디자인 경쟁력을 다시 입증하게 됐다”며 “앞으로도 사용자 중심의 혁신적인 디자인으로 라이프스타일 전반에 새로운 가치를 제공하겠다”고 말했다.