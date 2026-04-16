맞춤형 행동교정 교육 진행

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성동구가 반려동물 문제행동으로 인한 갈등을 해소하고 성숙한 반려문화를 조성하기 위해 ‘찾아가는 반려견·반려묘 홈클래스’를 4월부터 10월까지 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 반려동물을 등록한 성동구민을 대상으로 하며, 반려동물 행동 전문가가 직접 가정을 방문해 보호자와 반려동물의 생활환경을 고려한 1:1 맞춤형 행동교정 교육을 무료로 제공한다.

교육은 먼저 체크리스트를 활용한 자가 진단을 바탕으로 사전 유선 상담을 진행한 뒤, 전문 훈련사가 총 2회(회당 90분)에 걸친 방문수업을 통해 맞춤형 행동교정 교육을 실시한다. 수업 종료 후에는 문제행동 재발 방지를 위한 사후 모니터링도 이어진다.

올해 교육은 성동구 내 반려동물 등록 가구를 대상으로 총 60가구를 선착순 모집한다. 교육 신청은 4월 13일부터 성동구청 누리집(홈페이지) 새소식 또는 안내문에 게시된 정보무늬(QR코드)를 통해 접수하고 있으며, 전화로도 신청이 가능하다.

구 관계자는 “이번 홈클래스는 단순한 교육을 넘어 반려동물과 보호자가 함께 변화할 수 있도록 돕는 실질적인 프로그램”이라고 말했다.