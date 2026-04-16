문체부·관광공사 공동 기획 진행 연안·어촌 중심 해양자원 홍보 숙소 예약 고객 대상 쿠폰 배포

[헤럴드경제=김명상 기자] 여기어때가 문화체육관광부·한국관광공사와 함께 해양 관광 레저·티켓 할인 이벤트를 진행한다. 이번 행사는 ‘5월은 바다 가는 달’ 캠페인에 맞춰 연안·어촌 지역 해양관광 자원을 홍보하기 위해 마련됐다.

여기어때는 해양 관광지 방문객에게 숙소·레저·티켓 할인 쿠폰을 제공한다. 숙소 예약 시에는 해양 숙소 전용 최대 5만원 할인 쿠폰을 매일 오전 10시 선착순으로 발급한다. 발급 쿠폰은 다음날 오전 재발급 전까지 사용해야 하며, 연박 여부에 따라 할인 금액이 다르게 적용된다.

숙소 외에도 해양 관광지 레저·티켓 전용 쿠폰을 최대 1만5000원 할인으로 제공하며, 동일 쿠폰 4장까지 받을 수 있다. 쿠폰 발급 및 체크인 기간은 다음 달 31일까지이며, ‘해양 관광 SALE(세일)’ 배지가 표시된 상품에만 적용된다. 자세한 사항은 여기어때 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “대한민국은 삼면이 바다로 둘러싸인 만큼 해양 관광 자원이 무궁무진하다”며 “본격 휴가 시즌에 앞서 여유롭게 해양 관광을 즐기고 싶다면 이번 프로모션을 통해 여행을 떠나길 바란다”고 말했다.