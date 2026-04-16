[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대한 허위사실을 유포한 혐의로 구속영장이 청구된 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 관련 영상으로 3000만원이 넘는 수익을 거둔 것으로 확인됐다.

16일 경찰에 따르면, 최근 서울경찰청 광역범죄수사대가 압수수색을 통해 전씨의 유튜브 후원계좌 거래 내역을 확보해 분석한 결과, 전씨가 이 대통령과 이 대표 관련 허위사실이 담긴 영상 6개로 총 3260만원의 수익을 거둔 것으로 나타났다.

전씨는 지난 달 18일 자신의 유튜브채널에서 이 대통령의 혼외자 의혹과 중국 망명설 등을 제기했다.

그는 또 ‘이 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다’는 한 남성의 주장도 그대로 인용해 내보냈다.

전씨는 지난 달 27일에는 이 대표의 하버드대 졸업 및 경제학 복수전공이 거짓이라는 취지의 주장도 했다가 고소를 당했다.

한편, 경찰은 지난 달부터 이달까지 전씨를 세차례 불러 조사한 끝에 지난 10일 정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반 혐의로 구속영장을 신청했다.

전씨는 경찰 조사에서 국민의 알 권리를 위한 것이었다고 주장하면서도 객관적 검증은 하지 않았다고 인정한 것으로 전해졌다.

전씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 16일 오전 10시 30분 서울중앙지법에서 열린다.