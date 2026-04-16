“나는 꽤 괜찮다” 발언…종교 비유 논란 재점화

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 소셜미디어에 예수와 함께 있는 자신의 이미지를 다시 공유해 논란이 재점화됐다.

앞서 자신을 예수에 빗댄 이미지를 올렸다가 비판이 일자 삭제한 지 며칠 만에, 유사한 메시지를 담은 이미지를 재차 게시한 것이다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 해당 이미지를 올리며 “급진 좌파 광신도들은 이것을 좋아하지 않을지도 모르지만, 나는 꽤 괜찮다고 생각한다!!!”고 적었다.

인공지능(AI)으로 생성된 것으로 추정되는 이 이미지는 예수가 트럼프 대통령을 감싸 안고 있는 모습인데 눈을 감은 채 머리를 맞댄 두 사람 뒤로 미국 국기가 보인다.

해당 이미지는 원래 엑스(X)에 올라온 게시물로, “신께서 트럼프 카드를 꺼내신 게 아닌가 생각이 든다”는 문구도 함께 적혀 있다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 12일 흰옷을 입고 붉은 망토를 걸친 채 병든 누군가의 이마에 손을 얹은 자신의 이미지를 올렸다.

자신을 예수에 비유한 것 아니냐는 비판이 이어졌고, 해당 게시물을 약 12시간 만에 삭제했다.

트럼프 대통령은 이후 취재진에 해당 이미지가 ‘의사의 역할을 하는 자신’을 표현한 것이라고 주장했다.