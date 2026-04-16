[헤럴드경제=도현정 기자] 테슬라와 스페이스X를 이끌고 있는 일론 머스크가 테슬라의 자체 인공지능(AI) 반도체 칩인 ‘AI5’의 설계를 마쳤다고 밝혔다.

머스크는 15일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “테슬라 AI 칩 디자인 팀이 AI5 ‘테이프 아웃’을 한 것을 축하한다”며 “AI6과 도조3, 그 외에 멋진 칩들이 개발 중”이라고 게시했다. 그는“이 칩을 생산할 수 있도록 도와준 삼성전자와 TSMC에도 감사하다”고 언급하기도 했다.

‘테이프 아웃’은 반도체 위탁 생산을 위한 물리적인 설계를 마무리하고 제조 시설인 파운드리에 전달하는 것이다. 시제품 생산을 위한 첫 단계에 해당한다. AI5는 테슬라의 차세대 인공지능 칩으로, 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 자동차와 휴머노이드 로봇 등에 쓰일 것으로 예상된다.

머스크는 지난해 3분기 실적발표 후 콘퍼런스콜에서 테슬라의 차세대 반도체 칩 생산에 대해 “삼성전자와 TSMC 모두 AI5 작업을 할 것”이라고 밝힌 바 있다.