[헤럴드경제=고승희 기자] 비디오 아트의 효시인 백남준(1932~2006)의 서거 20주기를 맞아 그의 예술세계를 조망하는 학술 심포지엄이 열린다.

한국문화예술위원회(이하 아르코)와 백남준아트센터는 오는 23일 서울 아르코예술극장 대극장에서 국제 학술 심포지엄 ‘백남준 이후의 백남준(Paik After Paik)’을 공동 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 심포지엄의 핵심 키워드는 ‘확장’과 ‘연결’이다. 과거의 연구 성과를 단순히 복기하는 자리가 아니라, 지난 60년간의 연구사를 비판적으로 조망하고 이를 오늘날의 AI, 데이터 사이언스, 포스트 휴먼 담론과 결합해 새로운 연구 지형도를 그린다.

기조 강연자 한나 히긴스(시카고 일리노이대 교수)는 1960년대 백남준이 행했던 전위적인 실험들을 소환, 인공지능 시대의 학습 및 지식 생산 조건과 연결하는 파격적인 해석을 내놓는다.

1부인 ‘백남준 연구의 구조적 지형’에선 큐레이토리얼과 미디어 이론, 아카이브의 관점에서 제도적 기반을 살피고, 2부에선 백남준의 예술 세계를 21세기 최신 담론으로 전이한다.

이번 심포지엄은 국내외 연구자와 예술기관, 아카이브를 잇는 ‘백남준 국제 연구 네트워크’를 구축하는 출발점이다.

박남희 백남준아트센터 관장은 “백남준을 현재와 미래를 구성하는 열린 연구 대상으로 바라보는 계기가 될 것”이라고 기대를 내비쳤다.