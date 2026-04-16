“대기업과 기술분쟁 시 중소기업이 큰 부담 져” “중소기업 자체 기술 보호 위한 제도 구축할 것”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 서왕진 조국혁신당 의원은 16일 세븐브로이맥주와 대한제분 간 상생협력기금 출연과 관련해 “양사 간 협력을 환영하며, 이번 사례가 기술탈취 분쟁 해결의 모범사례가 되기를 바란다”고 밝혔다.

국회에 따르면 이날 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 세븐브로이맥주와 대한제분의 ‘상생협력기금 출연식’이 열릴 예정이다.

이번 행사는 ‘곰표밀맥주’를 둘러싸고 오랜 기간 이어져 온 세븐브로이맥주와 대한제분 간의 기술탈취 및 영업비밀 침해 분쟁이 최종 합의에 이름에 따라, 양사의 상생 협력을 기념하기 위해 마련됐다.

행사에는 서 의원을 비롯해 민병덕·김남근·송재봉 의원 등 국회의원과 중소벤처기업부 장관, 양사 관계자, 대·중소기업·농어업협력재단 관계자 등이 참석할 예정이다. 이 자리에서는 상생협력기금의 운영 방안이 공유되고, 양사 간 기금 출연 협약이 체결된다.

서 의원은 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 해당 분쟁을 처음 제기하며 공론화를 이끌어온 인물로 평가된다. 이번 합의는 서 의원이 2024년과 2025년 국정감사에서 문제를 지속적으로 제기하고 중재에 나선 결과라는 평가가 나온다.

앞서 서 의원은 대한제분이 세븐브로이와 계약 종료 이후 제조사를 변경하는 과정에서 기술 자료를 요구하고, 약 1500톤 규모의 맥주 폐기가 발생하는 등 중소기업에 피해가 발생했다고 지적해왔다. 또 기술분쟁조정제도의 실효성이 낮다는 점을 문제 삼으며 제도 개선을 촉구했다.

이에 서 의원은 지난 1월 ‘중소기업 기술보호 지원에 관한 법률 일부개정법률안’을 대표 발의하기도 했다.

서 의원은 “대기업과 중소기업 간 기술분쟁은 자본과 정보의 비대칭성으로 인해 중소기업이 큰 부담을 지는 경우가 많다”며 “이번 사례는 갈등을 넘어 화해와 지원으로 이어진 의미 있는 사례”라고 강조했다.

이어 “이번 사례를 계기로 중소기업이 정당하게 만든 기술이 보호받을 수 있는 제도적 환경을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.