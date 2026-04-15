[헤럴드경제=장연주 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 예수로 묘사한 인공지능(AI) 합성 이미지를 소셜미디어에 올렸다가 ‘신성모독’이라는 비판을 받고 삭제한 가운데, 미국 누리꾼들 사이에서 트럼프 대통령이 예수 행세를 하거나 그를 조롱하는 패러디물이 잇따르고 있다.

15일 엑스(X·구 트위터) 등 사회관계망서비스(SNS)에 따르면, 한 미국 누리꾼은 “성경에서 내가 가장 좋아하는 부분은 예수 그리스도가 재림할 때 적그리스도를 아무런 어려움 없이 물리치는 장면”이라며 인공지능으로 합성한 영상을 올렸다.

영상을 보면 하늘에서 내려온 예수가 분노에 찬 표정으로 트럼프 대통령의 얼굴을 강타한다. 얼굴을 맞은 트럼프 대통령은 피를 토하고 지옥 불로 떨어진다.

또 다른 누리꾼은 “신사 숙녀 여러분. 예수 트럼프 아니면 도널드 그리스도, 어느 쪽이든 마음에 드는 대로 부르세요”라며 흰옷에 붉은색 망토를 걸친 트럼프 대통령이 골프장 연못 위를 걷는 합성 영상을 올렸다.

영상에서 트럼프 대통령은 물 위에서 골프를 친 뒤 “내가 그랬다”(I did that)고 말한다.

해당 발언은 최근 미국·이스라엘-이란 전쟁으로 유가가 급등하자 트럼프 대통령을 비판하는 밈(Meme·온라인 유행 콘텐츠)으로 쓰이고 있다. 트럼프 대통령이 전쟁 중에도 골프를 즐기는 점과 ‘예수 행세’를 한 것을 동시에 비판한 것으로 보인다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 12일(현지시각) 소셜미디어 트루스소셜에 자신을 환자를 치유하는 예수로 묘사한 인공지능 생성 그림을 올렸다가 12시간 만에 내렸다.

그림에서 성경 속 인물처럼 옷을 입은 트럼프 대통령은 환자의 이마에 손을 얹고, 다른 손에서는 빛이 나오고 있다. 그 뒤에 군인, 간호사, 기도하는 여성 등이 감탄하며 그를 지켜보고 하늘에선 성조기가 휘날리고 독수리와 전투기가 날고 있다.

트럼프 대통령은 교황 레오 14세에게 거친 비난을 쏟아낸 직후 이 그림을 게시했다.

앞서 지난 11일 교황이 “하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다”고 발언하자 트럼프 대통령은 “교황은 범죄에 나약하고 외교 정책에서 형편없다”며 “급진 좌파에 영합하는 것을 멈춰야 한다”고 비판했다.

하지만 트럼프 대통령은 자신을 지지한 보수 기독교 우파 진영까지 “신성모독”이라며 비난하자 결국 그림을 내렸다.