“최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아니냐” “조폭설만 아니었어도 대선 결과 완전히 달랐을 것” “대선 훔칠 수 있게 한 공로자 보상했을 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 15일 국민의힘을 향해 지난 2022년 대선 당시 불거졌던 ‘조폭 연루설’에 대한 사과를 요구했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 ‘국힘은 조폭설 조작유포 사과 안하십니까?’라는 글에서 “어린아이들도 잘못한 게 드러나면 사과한다. 또 그렇게 가르친다. 공당인 국힘(국민의힘)도 큰 잘못이 백일하에 드러났으니 이제 사과해야 한다”고 적었다.

이어 이 대통령은 “국힘당 소속 장 모 씨(장영하 변호사)가 이재명 조폭연루 주장하고, 당 차원에서 지속적으로 ‘이재명 조폭설’ 퍼트려 질 대선을 이겼는데, 장 모 씨 유죄 확정판결로 조폭설 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아닐까”라고 거듭 지적했다.

이 대통령은 계속해서 조폭연루설이 아니었다면 2022년 대통령 선거 당시 이 대통령이 이겼을 것이란 취지의 발언을 내놨다. 이 대통령은 “이미 지난 이야기지만, 조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선 결과는 완전히 달랐을 것”이라며 “차이는 0.73%, 100명 중 한명도 안 됐다”고 했다.

그러면서 “국힘이 조폭설 유포로 대선 훔칠 수 있게 한 공로자들에게 돈이든 자리든 뭔가 보상했을 것으로 추측했었다”면서 “이 사건의 실체가 언젠가는 드러나겠지요”라고 말하기도 했다.

끝으로 이 대통령은 거듭 “허무맹랑한 조폭연루설 유포로 대선결과를 바꾼 국힘의 진지한 공식사과를 기다린다”고 강조했다.