與 “이원석, ‘김건희 명품백’ 침묵에 답해야” 野 “SNS 즉흥 작성·삭제…경위 해명해야”

[헤럴드경제=주소현·윤채영 기자] 더불어민주당이 조작기소 의혹 국정조사를 놓고 야당과 검찰에 대한 공세를 높였다. 반면 국민의힘은 이재명 대통령의 SNS(소셜네트워크서비스) 게시물 논란을 정조준했다.

한병도 민주당 원내대표는 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 “조작기소는 윤석열 정권이 국가 권력을 총동원해 정적을 제거하려고 한 국가 폭력 범죄”라며 “당 국조특위 위원들의 대활약 덕분에 윤석열의 정치검찰과 국가정보원, 감사원 같은 권력기관 전체가 이재명 대통령과 문재인 정권 탄압에 동원된 사실이 드러나고 있다”고 밝혔다.

한 원내대표는 “전날 2차 종합특검팀은 윤석열 대통령실의 대북송금 사건 개입 의혹 규명을 위한 전담 수사팀을 공식 출범시켰다”며 “특검은 쌍방울 대북송금 사건을 검찰의 진술 회유 조작 기소, 나아가 대통령실과 결탁한 초대형 국정농단 의심 사건으로 규정했다”고 말했다.

이어 “국정조사의 화살이 정치검사의 수뇌부를 향하자 이원석 전 검찰총장, 홍승욱 전 수원지검장은 국정조사를 폄훼 왜곡하는 망동을 서슴지 않고 있다”며 “국민은 김건희 명품백 수수 사건 수사에 대한 대통령실의 개입과 인사 조치에 아무 말 못 하는 이 전 총장의 모습을 기억한다”고 지적했다.

반면 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “대통령의 SNS 게시글은 전 세계인이 실시간으로 지켜보는 대한민국 정부의 정책 기조이자 방침”이라며 “아무 때나, 아무 글이나 즉흥적으로 작성했다가 삭제해도 되는 계정이 아니다”라며 이 대통령을 향해 날을 세웠다.

송 원내대표는 특히 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 이스라엘 규탄 발언과 관련한 이 대통령의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 출력한 패널을 내보이면서 “지금은 삭제됐는지 해당 게시글이 존재하지 않지만, SNS상에서는 캡처본이 계속 나돌고 있다”며 “이 사진이 합성이 아니라 실제 캡처 사진이 맞는지, 또 급히 삭제했다면 그 이유와 경위는 무엇인지 거짓 없이 해명해야 한다”고 꼬집었다.

이어 “정부·여당은 청년 실업 등 중대한 국가적 과제를 방치하고만 있다”면서 “조만간 노란봉투법(개정 노동조합 및 노동관계조정법 2·3조) 재개정안을 발의하겠다”고 예고했다.