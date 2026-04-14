CEO 방한 ‘서클 인 서울’ 행사 USDC 유통 넘어 ‘서클 생태계’ 확장 목적 가상자산 거래소와는 기술 협업 MOU 메인넷 ‘아크’·결제 네트워크 ‘CPN’ 협업 “적합한 사업 평가 단계…韓법안 마련 고무적”

[헤럴드경제=유동현·경예은 기자] 달러 스테이블코인 USDC 발행사 서클이 국내 금융권과 스테이블코인 발행 기술 및 국경 간 결제·토큰화 사업을 논의하고 거래소와는 기술 인프라 협업에 나섰다. 국내 외화 수요를 USDC로 흡수하고 자체 결제 네트워크(CPN)에 참여사를 확보해 ‘서클 생태계’를 구축하기 위한 목적이다.

제레미 알레어 서클 최고경영자(CEO)는 13일 오후 ‘서클 인 서울(Circle in Seoul)’ 행사에서 기자 간담회 열고 이같이 밝혔다. 그는 “한국 정부는 디지털자산 법률을 살펴보고 있고, 이는 매우 고무적”이라며 “서클과 협력하는 기업과 이를 확장할 방법을 모색하고 있다”고 방한 목적을 설명했다. 이날 오전 신한·KB·하나 등 금융·핀테크와 오찬 후 업비트·빗썸 등 거래소와 업무협약(MOU)을 맺은 뒤 자체 행사가 진행됐다.

알레어 CEO는 USDC 발행을 넘어 서클의 블록체인 생태계를 구축하는 단계에서 한국 시장과 협업 지점을 강조했다. 특히 자체 메인넷인 아크(ARC)와 결제 네트워크인 ‘CPN’을 통해 원화 스테이블코인이 발행·유통되고 국내 외화 결제 수요가 USDC로 오고 가는 그림을 제시했다. 알레어 CEO는 “(아크를 통해)원화 스테이블코인과 글로벌 스테이블코인 거래를 위한 애플리케이션에 매우 강력한 도구가 될 스테이블코인 외환시장 및 프로토콜을 구축하고 있다”고 설명하며 “(CPN을 통해)한국의 여러 기업과 교차 국경 결제 및 국제 자금 이동도 논의 중”이라고 밝혔다.

올해 출시 예정인 블록체인 메인넷 아크는 기업이 스테이블코인 등 디지털 인프라를 구축할 수 있는 네트워크다. 국내 업체 비댁스(BDACS)는 아크를 기반으로 원화 스테이블코인 ‘KRW1’을 시험하고 있다. CPN은 스테이블코인으로 정산되는 결제 네트워크로 국제금융결제망(SWIFT)의 역할과 유사하다.

금융권과는 원화 스테이블코인 발행 단계에서 협업을 논의했다. 알레어 CEO는 “은행은 스테이블코인 발행을 대비해 어떤 기술적 접근이 필요한지 배우고 싶어 한다”며 “아크를 비롯해 은행용 발행 지원 인프라를 구축하고 있어 협력 기회가 있다”고 했다. 국내 달러 환전 수요를 USDC로 전환하는 부분과 토큰화 역시 주된 논의 대목이다. 그는 “(은행은)스테이블코인을 활용한 국제 송금 및 결제 개선에 큰 관심이 있다”며 “토큰화된 채권, 신용 상품 등 토큰화도 관심을 가지는 분야”라고 소개했다.

이날 행사에 참여한 한 금융권 디지털자산 관계자는 “서클은 자체 USDC 유통량을 늘리기 위해서 많은 금융권과 함께하고 싶어 한다”면서 “스테이블코인 발행도 자체 기술로 하고 유통도 여기서(서클) 하려는 목적”이라고 설명했다.

국내 거래소와는 기술 기반 파트너십을 확장했다. 13일 두나무와 교육 분야를, 빗썸과는 멀티체인 기능 등 기술 통합 및 스테이블코인 인프라 지원과 관련 각각 MOU를 맺었다. 이날 오전 코인원 경영진과도 만나 스테이블코인 인프라 역할을 논의했다. 알레어 CEO는 “한국 거래소 내에서 USDC의 홍보와 채택을 지속하는 것과 서클이 추진 중인 다른 기술적 협업을 논의했다”고 밝혔다.

알레어 CEO는 “한국에서 적합한 (사업)구조가 무엇인지 평가하는 단계”라면서 “글로벌 기업에도 (사업)기회를 주는 법률이 생기면 라이선스를 갖추기 위한 운영 기반(지사)을 구축할 것”이라고 했다. 아울러 “서클이 직접 원화 스테이블코인을 발행할 거라 생각지 않는다”며 “발행사들과 파트너십을 맺거나 컨소시엄을 지원하는 방안을 찾을 수 있을 것”이라고도 했다.