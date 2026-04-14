국힘 제명된 韓, ‘북구갑 무소속’ 출마 강행 3파전 구도에 ‘무공천’ 주장도 솔솔

[헤럴드경제=윤채영 기자] 부산 북구갑 출마를 공식화한 한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 “보수 재건을 반드시 해내야 하고 그걸 통해서 결국은 대한민국을 정상화시켜야 한다는 목표가 있다”고 밝혔다.

한 전 대표는 이날 CBS라디오 박성태의 뉴스쇼와 인터뷰에서 “지금 보수 재건을 이뤄낼 수 있는 동남풍이 불기 위해서는 부산에서 바람이 불어야 한다”며 이같이 말했다.

한 전 대표는 전날 “얼마 전 부산 북구 만덕에 집을 구했다”며 6·3 지방선거와 함께 치러질 가능성이 제기되는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마를 사실상 공식화했다. 이 지역구는 전재수 더불어민주당 의원이 부산시장 출마를 위해 사퇴할 시 생기는 공석이다.

한 전 대표는 “대단지 아파트에 전세 계약을 했고, 저는 앞으로 여기서 정치를 계속할 생각”이라며 “그래서 머지않아 좋은 기회가 되면 자가 주택을 구할 계획도 가지고 있다”고 밝혔다.

그는 “오래전부터 부산을 정치적인 고향으로 부산 시민과 함께 정치하겠다는 생각이 있었다”며 “부산 북구와 부산에 살고 계시는 많은 분들이 정치를 균형을 잡기 위한 보수 재건이 반드시 필요하다라는 열망도 대단히 강하시다고 생각한다. 부산 북구의 시민들과 함께 서로 신뢰하면 함께 발전하고 함께 커갈 수 있다고 생각한다”고 말했다.

이어 “대구에서 제가 출마할 기회가 있다면 조금 더 편한 길이 될 수는 있었을 테지만, 정치를 통해서 이뤄내야 하는 목표가 있다”며 “대한민국 정치적 에너지의 중심으로 북구를 만들어 많은 사람들이 하고자 했지만 못 이루어냈던 진짜 지역 발전의 열망을 한번 실현시켜 보겠다”고 강조했다.

민주당에서는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 영입해 출마를 타진하고 있다. 이에 한 전 대표는 “(하 수석은) 대통령이 결정해 줘야 나간다, 자기 자신에게는 선택지가 없다, 이런 표현을 하던데 그런 표현은 자제해야 된다고 생각한다”며 “그건 잘못된 거고 더 나아가 대통령이 선거 과정에서 당무에 개입한다는 오해를 받을 수도 있는 것”이라고 지적했다.

국민의힘에서 제명된 한 전 대표는 무소속으로 출마하게 된다. 국민의힘에서는 박민식 전 국가보훈부 장관 출마가 유력하게 거론되는 상황이다. 이에 3파전 구도가 형성돼 국민의힘 내부에서 무공천해야 한다는 주장도 나오고 있다.