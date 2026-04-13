농식품부, 관계기관 간담회 개최…동물병원 애로 청취·공급 대응 논의

[헤럴드경제=김선국 기자] 중동 전쟁 여파로 반려동물 의료제품 수급 불안 우려가 제기되자 정부가 관계기관과 함께 현황 점검에 나섰다.

농림축산식품부는 13일 서울 럭키컨퍼런스에서 김정욱 농산업혁신정책실장 주재로 반려동물용 의료제품 수급 상황 점검 간담회를 열고, 동물병원 및 유통기관의 애로사항을 청취하고 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 최근 중동 지역 긴장 고조로 석유화학 기반 의료제품 공급 차질 가능성이 제기되면서, 반려동물 진료 현장의 혼란을 사전에 차단하기 위해 마련됐다.

간담회에는 식품의약품안전처를 비롯해 대한수의사회, 한국동물병원협회, 한국동물약품협회, 한국동물용의약품판매협회, 한국의료기기유통협회 등 관련 기관이 참석해 수급 동향을 공유했다.

현재 동물병원에서는 개·고양이 등 진료 과정에서 동물용 의약품뿐 아니라 일부 인체용 의료제품도 함께 사용하고 있다. 특히 주사기, 수액, 수액연결줄 등은 석유화학 제품을 원료로 생산되는 만큼, 공급 차질 발생 시 현장 영향이 불가피하다는 우려가 제기되고 있다.

실제로 일부 동물병원에서는 1cc·3cc 주사기와 수액팩 등 기초 의료소모품의 수급 불안 가능성을 우려하는 목소리가 나오고 있는 상황이다.

이에 농식품부는 대한수의사회와 협력해 동물병원별 의료제품 재고와 부족 품목을 상시 모니터링하고 있으며, 지난 7일부터는 의료제품 수급 애로 신고창구를 개설해 운영 중이다.

이날 회의에서는 인체용 의료제품 공급을 담당하는 식품의약품안전처와 의료기기 유통업계도 참여해 공급망 상황을 공유하고 대응 체계를 점검했다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 “반려동물 양육자의 불안을 최소화하기 위해 관계부처 및 유관기관과 긴밀히 협력하겠다”며 “동물병원과 수의사들도 불필요한 재고 비축을 자제해달라”고 당부했다.