재난ㆍ재해 구호 KIT 1000개 만들어 산불과 집중호우 피해지역 지원 예정

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행이 산불과 집중호우 등 갑작스러운 재난 상황에 대비해 이재민을 돕기 위한 구호 물품 비축에 나섰다.

경남은행은 13일 본점 누리마당에서 임직원 60여 명이 참여한 가운데 ‘재난·재해 구호 키트 제작 봉사활동’을 진행했다고 밝혔다. 이번 활동은 지난달 초록우산어린이재단 경남본부, ㈜아이엘씨와 체결한 구호 프로젝트 업무 협약에 따른 후속 조치다.

이날 봉사에 참여한 직원들은 담요, 수건, 마스크, 파스 등 생활 필수품 18종으로 구성된 구호 키트 1000개를 직접 제작했다. 마련된 키트는 향후 재난 발생 시 피해 지역 이재민들에게 신속히 전달될 예정이다.

이명훈 사회공헌홍보부장은 “직원들이 정성을 담아 만든 구호 물품이 예기치 못한 재난으로 어려움을 겪는 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “지역 대표 금융기관으로서 사회적 책임을 다하기 위한 공헌 활동을 지속하겠다”고 말했다.