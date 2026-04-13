트루스소셜에서 자신을 예수처럼 묘사 레오 14세 교향 “나약하다” 저격 직후

[헤럴드경제=한지숙 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 예수처럼 표현한 이미지를 온라인에 공유해 신성 모독 논란이 일고 있다.

12일(현지시간) 트럼프 대통령의 소셜미디어(SNS) ‘트루스소셜’에는 자신을 마치 구원자 예수처럼 묘사한 그림이 게재됐다.

이란 전쟁을 비판한 레오 14세 교황을 향해 공개적으로 “나약하다”고 비판한 직후다.

그림을 보면 예수같은 복장을 한 트럼프 대통령이 환자를 치유하는 듯한 모습이 그려졌다. 트럼프 대통령은 환자의 이마에 오른 손을 얹고 있는데, 그의 왼손에는 성령의 빛이 뿜어져나온다. 주변에는 미군과 성조기, 미국을 상징하는 독수리, 자유의 여신상 등이 배치됐다.

최근 미군 지휘부는 이란군에 격추된 미군 전투기 탑승자 구출 작전을 두고 예수 그리스도의 부활에 비유하며 이번 전쟁의 종교적 의미를 부각했다. 또 트럼프 대통령은 자신을 전쟁 영웅이라고 주장하는 등 자화자찬을 해왔다.

이로 미뤄 단순한 유머나 밈(meme) 차원이 아니라 스스로 신성한 존재로 연출하려는 의도가 담긴 것 아니냐는 해석이 나온다.

앞서 이날 트럼프 대통령은 레오14세를 향해 “범죄에 나약하고 외교 정책에선 형편없다”고 직격했다. 그는 트루스소셜에 “레오 교황은 범죄에 나약하고 외교 정책에선 형편 없다”면서 “이란이 핵무기를 보유해도 된다고 여기는 교황은 원하지 않는다. 미국의 베네수엘라 공격이 끔찍하다고 생각하는 교황도 원하지 않는다”고 썼다. 이어 “레오 교황은 교황으로서 정신을 차리고 상식을 발휘하여 급진 좌파에 영합하는 것을 멈추고 정치인이 아닌 위대한 교황이 되는 데 집중해야 한다”고 주장했다. 나아가 “레오는 교황 후보 명단 어디에도 없었다”며 “교회가 트럼프 대통령을 다루기에 미국인이 가장 낫다고 생각해 그를 교황에 앉힌 것”이라는 주장도 펼쳤다. 레오 14세는 최초의 미국인 교황이다.

이번 행보는 최근 백악관 부활절 행사 논란과도 맞물린다. 당시 종교특별고문 폴라 화이트는 트럼프 대통령을 예수에 비유하며 “배신당하고 고난을 겪은 지도자”라고 치켜세웠다. 그의 지지층은 “박해를 이겨낸 지도자의 상징”이라며 옹호했지만, 대중은 아부를 넘어선 신성 모독이란 비판을 이었다.