민주당 전남도당, 본 경선 무기한 연기키로

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 더불어민주당 여수시장 후보 선출을 위한 본경선이 권리당원 명부 유출 논란으로 잠정 연기됐다.

더민주당 전남도당 선거관리위원회는 13일 긴급 공지문을 통해 “오는 14~15일 예정됐던 여수시장 공천자 결정을 위한 본경선 일정을 연기한다”고 밝혔다.

이번 결정은 최근 여수을(乙) 지역위원회에서 권리당원 141명의 명부가 특정 예비후보 캠프로 전달돼 선거에 이용됐다는 정황이 나오면서 논란이 일고 있다.

김영규 예비후보는 이날 여수시에서 긴급 기자회견을 열고 “최근 당원명부가 외부로 유출돼 특정 여수시장 예비후보 측에 전달되고, 실제 경선 과정에 활용됐다는 의혹이 제기되고 있다”며 “해당 명부가 기초 의원 후보자들에게까지 전달되려 했다는 정황까지 드러난 만큼 조직적 불법행위로 볼 수밖에 없다”고 주장했다.

이에 앞서 민주당 전남도당은 7명의 여수시장 예비후보 가운데 예비경선을 통해 4명(김영규·백인숙·서영학·정기명 후보, 가나다 순)을 본경선 후보로 발표했다.

지역구 조계원 국회의원도 입장문을 내고 “금품 제공, 허위 사실 유포, 당원명부 유출 등 선거의 공정성을 훼손하는 행위에 대해서는 후보자 자격 박탈은 물론 형사 고발까지 병행하겠다”고 밝혔다.