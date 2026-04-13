충남 계룡 한 고교서 교사 피습 사건 발생

[헤럴드경제=한지숙 기자] 충남 계룡의 한 고등학교에서 발생한 교사 피습 사건의 가해 학생과 피해 교사는 중학교 때 악연이 있었던 것으로 드러났다.

13일 경찰에 따르면 이날 오전 8시44분쯤 계룡 한 고교 교장실에서 이 학교 3학생 남학생이 30대 남성 교사 B씨를 향해 흉기를 여러 차례 휘두르고 달아났다.

이후 학교 측 신고를 받고 출동한 경찰은 A군이 112에 자수하자 A군을 긴급 체포했다.

경찰 조사 결과 피해 교사와 갈등이 있던 A군은 교장을 통해 B씨와의 면담을 요청했다. 교장실에서 교장이 잠시 자리를 비운 사이 미리 준비한 흉기로 B씨를 공격했다.

A군은 흉기를 집에서부터 챙겨 교복 바지 주머니에 숨긴 채 교장실로 향한 것으로 조사됐다.

B씨는 A군의 중학생 시절 학생부장으로서 A군을 지도했던 적이 있었으며, 올해 해당 고등학교로 전근을 온 것으로 파악됐다. B씨는 A군의 담임교사는 아니었다. A군은 중학생 시절 지도 과정에서 품었던 불만으로 범행을 계획한 것으로 전해졌다.

제자로부터 공격을 받은 B씨는 등을 다쳐 병원으로 이송됐으나 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “학생과 교사를 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사하고 있다”며 “조사 후 적용 혐의가 명확해지면 구속영장 신청 여부를 검토하겠다”고 말했다.