PoC 지원금 1000만원 등과 함께 KB 주요 계열사와 협업 기회 제공

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 오는 30일까지 ‘2026 KB 오픈이노베이션 프로그램’ 참여 기업을 모집한다고 13일 밝혔다.

KB 오픈이노베이션 프로그램은 유망 스타트업과 KB금융 주요 계열사의 협업을 통해 금융·비금융 분야의 다양한 공동 사업 과제를 해결함으로써 혁신 창업 생태계의 성장을 지원하고 금융과 스타트업의 동반성장을 도모하는 스타트업 육성 프로그램이다.

올해는 서울시·서울경제진흥원 산하 스타트업 지원센터인 서울창업허브와 협업해 모집 채널을 다각화하고 스타트업 발굴과 기술 검증 지원 역량을 강화했다. 단순한 지원을 넘어 실제 사업 현장에서 혁신 기술을 검증하고 적용할 수 있는 실증(PoC) 기회를 제공하는 것이 특징이다.

선정 기업에는 ▷PoC 지원금 1000만원 ▷KB금융 계열사와의 사업 협력 기회(PoC 진행·사업 제휴 등) ▷오픈이노베이션 프로젝트 룸(강남HUB) ▷KB스타터스 수시 선정 기회가 제공된다. PoC 우수기업에는 지원금 1000만원이 추가 지원된다.

KB금융지주와 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명, KB캐피탈, KB부동산신탁 등 8개 계열사가 참여한다. 모집 과제는 ▷법무 인공지능(AI) 에이전트 개발 ▷AI 기반 영상 분석을 통한 자동차 사고 과실조사 자동화 ▷시니어 케어를 위한 로봇서비스 개발 ▷담보신탁 계약 AI 에이전트 개발 등 국내 사업 13개와 글로벌 사업 2개를 포함한 총 15개다.

KB금융 관계자는 “AI 등 첨단 기술과 아이디어를 보유한 청년 창업가와 스타트업의 도전이 새로운 성장의 기회로 이어질 수 있도록 실질적인 협업과 실증의 장을 마련하겠다”고 말했다.