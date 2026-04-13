“‘오세훈 심판’은 서울 비전 될 수 없어” “서울시장, 10~20년 준비 미래 설계자” “鄭, 서울 미래 구체적 로드맵 안 보여” “본인 비전·서울 미래에 대한 구상 필요”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 더불어민주당 서울시장 후보로 선출된 정원오 후보(전 서울 성동구청장)에게 본인의 비전과 미래 구상을 보여달라고 제안했다.

오 시장은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “민주당 서울시장 후보로 선출된 정원오 후보께 축하의 말씀을 드린다”며 “그런데 후보가 되신 후 첫 일성이 오세훈 시정 심판”이라고 했다.

이어 “적어도 천만 서울시민의 운명을 책임지겠다는 후보라면 본인의 비전과 미래 구상이 앞서야 한다”며 “‘오세훈 심판’이 서울의 비전이 될 수는 없을 것”이라고 지적했다.

그는 “저에게 이것은 실패한 박원순 시정 10년으로 회귀하겠다는 선언으로 들린다”며 “서울시장의 위치는 단순한 민원봉사실이 아니다. 다가올 10년, 20년의 서울을 준비하는 미래 설계자”라고 강조했다.

오 시장은 “광화문광장, 대기질 개선, 한강르네상스, DDP(동대문디자인플라자), 전 역사 스크린도어 설치, ‘손목닥터9988’을 시작할 때에도 민주당은 ‘세금 낭비’ ‘전시행정’이라며 비난을 퍼부었다”며 “하지만 그때 시작하지 않았더라면 한강을 즐기는 시민의 일상도, 세계인이 꼭 오고 싶은 랜드마크도, 오늘날의 자랑스러운 서울시도 없었을 것”이라고 적었다.

이어 “세계 도시경쟁력 5위와 관광객 2000만 시대를 눈앞에 둔 지금의 서울은 미래를 기획하며 미리 내다보고 준비한 결과물”이라며 “민주당 경선 과정을 지켜보았지만 정 후보에게는 어떻게 서울의 미래를 준비할 것인지에 대한 구체적인 로드맵이나 실행 계획이 보이지 않는다”고 지적했다.

그는 “이제 정 후보도 ‘명픽 후보’라는 꼬리표를 떼고, ‘스승 박원순’의 그늘에서 벗어나 구체적인 비전과 미래를 제시하기 바란다”며 “서울시장은 대통령의 참모가 아니라, 서울시와 시민의 미래를 설계하는 비저너리가 돼야 한다”고 강조했다.

마지막으로 오 시장은 “저는 지난 5년 시민과 함께 만들어 낸 ‘시작된 변화’를 이제 압도적으로 완성하고, 새로운 서울의 미래를 책임 있게 준비해 나가겠다”고 적었다.