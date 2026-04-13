전국법관대표회의 의장에 강동원 서울가정법원 부장판사 선출 부의장은 조정민 부천지원 부장판사

[헤럴드경제=양근혁 기자] 조희대 대법원장이 13일 올해 처음 열린 전국법관대표회의에 참석해 이른바 ‘사법 3법’(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)과 관련해 “무거운 책임을 느낀다”고 밝혔다.

조 대법원장은 이날 오전 경기 고양시 사법연수원에서 개최된 전국법관대표회의에서 인사말을 통해 “최근 사법제도의 근간을 바꾸는 법률들이 시행되면서 법관 여러분께서 느끼고 계실 우려가 클 줄로 안다”고 언급했다. 이번 전국법관대표회의는 ‘사법 3법’이 국회를 통과해 지난달 12일 공포된 이후 처음 열렸다.

조 대법원장은 “이런 결과에 이르게 된 데에 대하여 대법원장으로서 무거운 책임을 느낀다”며 “국민들께 불편과 어려움이 없도록 하고, 법관 여러분께 불안과 걱정이 가중되지 않도록, 여러모로 검토하고 실효성 있는 대응 방안을 강구하고 있다”고 밝혔다.

이어 “전국법관대표회의에서 이와 관련하여 지혜를 모아주신다면, 적극적으로 살펴 국민들과 법관들이 어려움을 겪지 않도록 다각도로 노력하겠다”고 강조했다.

조 대법원장은 “사법부 본연의 사명은 공정하고 신속한 재판을 통해 실질적 법치주의를 확립하고, 정의를 구현하며, 국민의 기본권을 수호하는 데 있다”며 “사법부가 국민의 신뢰를 회복하는 길은 우리의 사명을 온전히 이행하는 데 있다”고 했다.

또한 “사법부는 어려운 시기마다 구성원 모두의 헌신과 노력으로 흔들림 없이 그 소임을 다해 왔다”며 “지금의 상황이 아무리 엄중하더라도, 우리 모두가 법원 본연의 역할에 충실하고 법관의 사명에 최선을 다한다면, 반드시 이 위기를 극복하고 국민의 신뢰와 사랑을 회복하게 될 것이라 믿는다”고 힘주어 말했다.

이날 열린 전국법관대표회의에서는 새 의장으로 강동원(56·사법연수원 31기) 서울가정법원 부장판사가 선출됐다. 부의장에는 조정민(45·35기) 인천지법 부천지원 부장판사가 선출됐다. 각급 법원 대표판사들의 회의기구인 전국법관대표회의의 의장과 부의장은 매년 전국법관대표회의 구성 이후 처음 개최되는 회의에서 선출한다.

의장은 회의에 상정할 안건을 선정하여 회의를 소집하고, 이를 주재한다. 의장이 직무를 수행할 수 없는 때에는 부의장이 의장의 직무를 대행한다. 매년 전국법관대표회의 구성 이후 의장과 부의장이 선출되기 전까지는 구성원 중 법조경력이 가장 많은 구성원(2명 이상인 경우에는 그중 연장자)이 의장의 직무를 수행한다.