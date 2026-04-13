소비자원 마라탕 프랜차이즈 20곳 조사 천리마라탕·샹츠마라·소림마라 3곳 적발

[헤럴드경제=한지숙 기자] 시중 유명 마라탕 프랜차이즈 업체에서 구토나 설사를 유발하는 식중독균이 검출돼 주의가 요구된다.

한국소비자원은 국내 주요 마라탕 프랜차이즈 업체 20곳을 조사한 결과, 3개 업체의 마라탕과 땅콩소스에서 위생 문제가 발견됐다고 13일 밝혔다.

소비자원에 따르면 ‘춘리마라탕’ 명동본점이 지난달 18일 판매한 ‘대한민국 대표 마라탕’은 황색포도상구균 양성 반응을 보였다. 황색포도상구균은 구토와 설사, 복통 등 식중독 증상을 유발한다. 이 곳에선 마라탕 조리 때 첨가되거나 익힌 재료를 찍어먹을 때 제공되는 땅콩소스에선 리스테리아 모노사이토제네스가 검출됐다. 이를 먹으면 임신부는 유산이나 사산 위험이, 면역 취약자는 수막염과 패혈증 등의 발병 위험이 있다.

‘샹츠마라’ 아주대직영점의 땅콩소스에서도 리스테리아 모노사이토제네스와 함께 안전 기준치 이상의 대장균이 확인됐다. 대장균은 식중독을 가장 많이 유발하는 세균이다. 감염 시 설사와 복통, 구토 등을 일으키고 혈변이나 피로감, 탈수 증상을 동반한다.

‘소림마라’ 가재울점에서 취급한 땅콩소스에도 대장균이 검출됐다.

소비자원은 식중독균이 검출된 제품을 제조, 판매한 사업자에 재고 폐기와 함께 위생관리 강화를 시정 권고했다. 아울러 식품의약품안전처에 마라탕 판매 업소에 대한 점검 등 조치를 요청했다.

만약 위생 문제가 있는 식품을 섭취했다가 피해가 발생한 경우 ‘1372소비자상담센터’나 ‘소비자24’를 통해 상담을 받을 수 있다.

소비자원 관계자는 “배달·포장된 조리식품은 바로 섭취하고, 즉시 먹기 어려운 경우 냉장 보관 후 충분히 재가열해야 한다”고 당부했다.