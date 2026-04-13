회담 이어 공동언론발표·공식오찬 앞서 천무 등 5.6조 방산계약 ‘큰손’

이재명 대통령은 13일 도날트 투스크 폴란드 총리를 청와대로 초청해 정상회담을 갖고 중동 상황과 방위산업 협력 등 다양한 분야에서의 협력을 약속했다. 투스크 총리의 방한은 폴란드 총리로서 27년 만의 양자 방문이며, 투스크 총리 취임 이후 첫 비유럽국 양자 방문이다.

이 대통령과 투스크 총리는 이날 소인수회담과 확대회담을 갖고 합의된 내용을 바탕으로 공동언론발표에 나섰다. 특히 방산관련 협력이 주목된다. 앞서 강훈식 대통령 비서실장은 지난해 전략경제협력특사 자격으로 두 차례 폴란드를 찾아 의미 있는 성과를 거뒀다. 폴란드 군비청과 한화에어로스페이스 천무 유도미사일(CGR-080)을 공급하는 3차 계약을 맺기도 했다. 계약 규모는 5조6000억원대다.

폴란드는 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO) 핵심 회원국인 만큼, 양국은 최근 중동 전쟁 상황을 비롯한 글로벌 이슈 대응 방안에 대해서도 심도 있는 대화를 나눴다.

이 대통령이 투스크 총리를 위해 준비한 선물도 눈에 띈다. 이 대통령은 축구와 러닝 등 스포츠가 취미인 투스크 총리 취향을 반영해 최신 헬스·AI 기능이 탑재된 스마트 워치를 선물했다.

또 애견가로도 알려진 투스크 총리의 가족 중심적 성향을 고려해 부부학 액자, 커트러리 세트, 반려견 망토 등을 준비했다. 이 대통령과 투스크 총리는 회담에 이어 공식오찬 등의 일정을 함께했다.

오찬에는 이용배 현대로템 대표이사, 손재일 한화에어로스페이스·한화시스템 대표이사, 김종출 한국항공우주산업(KAI) 대표이사, 한만희 해외건설협회 회장, 류재철 LG전자 사장 등이 자리했다.

서영상 기자