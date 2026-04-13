태안서 발대식… 영농폐기물 수거, 주민 참여형 모델로 전환

[헤럴드경제=김선국 기자] 농림축산식품부는 13일 충남 태안군에서 ‘클린농촌 만들기’ 사업 발대식을 열고 농촌 환경 정비를 위한 주민 참여형 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

클린농촌 만들기는 농촌 지역의 방치 쓰레기와 영농 폐기물 문제를 해결하기 위해 주민이 직접 참여하는 클린농촌단을 운영하는 사업이다. 올해 68억원의 예산이 투입된다.

기존 행정 주도의 일회성 정비 방식에서 벗어나, 지역 주민이 지속적으로 참여하는 상시 관리 체계를 구축하는 것이 핵심이다.

이날 발대식에는 농식품부와 충청남도, 태안군, 지역 주민 등이 참석, 사업 추진 계획과 안전교육, 우수사례 등이 공유됐다.

우수사례로는 전북 진안군의 ‘3NO(안 태우기·안 버리기·안 묻기)’ 운동과 강원 홍천군 지역공동체의 재활용 협업 모델이 소개됐다.

농식품부는 이러한 사례를 전국으로 확산하고 현장 컨설팅을 통해 사업 정착을 지원할 계획이다.

송미령 농식품부 장관은 태안군 소원면 모항1리에서 주민들과 함께 영농폐비닐과 농약용기 등을 수거하는 활동에 참여했다. 송 장관은 “농촌 환경 개선은 주민 참여가 핵심”이라며 “영농 폐기물 수거와 재활용을 확대해 농업 자원 활용도를 높이겠다”고 말했다.