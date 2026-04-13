중기부 협업 첫 모델… 민간투자 연계 최대 4년 지원

[헤럴드경제=김선국 기자] 농림축산식품부는 중소벤처기업부와 농식품 분야 유망 스타트업을 대상으로 ‘팁스(TIPS) R&D 사업’을 추진하고, 16개 기업을 별도로 선발해 최대 60억원을 지원한다고 13일 밝혔다.

사업 접수는 14일부터 시작된다. 팁스는 벤처투자회사 등 민간 투자로 기술력을 인정받은 중소기업에 연구개발(R&D)을 지원하는 프로그램이다.

이번 사업은 농식품부가 유망 기업을 선발·추천하면 중기부가 민간투자 유치 여부 등을 확인해 R&D 자금을 매칭 지원하는 방식으로 운영된다. 부처 간 협업으로 추진되는 첫 사례다.

농식품부는 총 16개 기업을 선정할 계획이다. 이 중 스케일업 팁스 15개 기업과 글로벌 팁스 1개 기업이 포함된다.

스케일업 팁스는 최근 2년 내 10억원 이상 투자 유치 기업을 대상으로 하며, 선정 시 최대 3년간 30억원의 R&D 자금을 지원한다.

글로벌 팁스는 최근 2년 내 15억원 이상 투자 유치와 해외 투자 실적 등을 갖춘 기업을 대상으로 하며, 최대 4년간 60억원을 지원한다.

사업 세부 내용과 신청 방법은 농식품부와 농림식품기술기획평가원 누리집에서 확인할 수 있다.

이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 “민간 투자와 연계한 정부 R&D 지원을 통해 농식품 스타트업의 성장을 뒷받침하겠다”며 “부처 간 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.