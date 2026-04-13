웰니스 트렌드 맞춘 ‘SMCC Breakfast with U.S. Pork’

[헤럴드경제=박연수 기자] 미국육류수출협회가 서울모닝커피클럽(SMCC)과 협업해 ‘SMCC Breakfast with U.S. Pork’ 행사(사진)를 진행했다고 13일 밝혔다.

참가자 60여명은 망원 한강공원 일대에서 러닝을 즐긴 뒤 아메리칸 바비큐 전문점 슬로우야드에서 커피챗과 브런치를 즐겼다. 브런치 메뉴는 미국산 돼지고기로 만든 풀드포크·소시지·베이컨에 샐러드·알감자·호밀빵을 곁들였다.

브런치 메뉴의 주재료인 미국산 돼지고기는 티아민·아연 등 다양한 영양소가 들어있어 건강한 에너지 보충에 도움을 준다. 특히 풀드포크는 100g당 25g의 단백질을 함유해, 약 160~180g만으로도 하루 단백질 권장량의 절반 이상을 채울 수 있다.

미국육류수출협회는 하루 단백질 섭취 필요량을 한눈에 확인할 수 있는 U.S. Pork 도시락 굿즈와 식단 구성 가이드를 선물로 제공했다. 미국육류수출협회 박준일 한국지사장은 “앞으로도 소비자들이 다양한 일상의 맥락에서 미국산 돼지고기를 경험할 수 있도록 소비자가 공감할 이벤트를 계속 마련하겠다”고 말했다.