금융위, ‘금융부문 비상대응 TF’ 개최 이억원 “명확한 종전까지 비상대응체계”

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국산업은행과 한국수출입은행이 한국석유공사의 원활한 원유 확보를 위해 30억달러 규모의 유동성을 지원한다.

금융위원회는 13일 이억원 위원장 주재로 중동상황 관련 ‘금융부문 비상대응 태스크포스(TF) 회의’를 열고 중동전쟁 관련 휴전 합의 불발로 인한 금융시장 상황을 점검하고 이같은 산업 지원 후속조치 등을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의는 중동발 지정학적 리스크가 재확산되는 상황에서 범정부 차원의 비상대응체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.

이 위원장은 “휴전 합의 불발로 우리 경제를 둘러싼 불확실성은 여전히 엄중한 상황”이라며 “후속협의의 여지가 남아있다고는 하나 명확한 종전 선언이 있기까지 긴장의 끈을 놓치지 말고 현재 가동하고 있는 금융부문 비상대응체계를 철저히 유지해달라”고 지시했다.

먼저 금융시장반에는 중동상황에 따른 시장동향을 24시간 밀착 모니터링하며 변동성이 확대될 경우 시장안정조치를 즉각적이고 과감하게 시행해야 한다고 주문했다. 특히 채권·자금시장 안정프로그램은 지원규모 확대방안을 이미 마련한 만큼 필요시 즉각 확대하라고 당부했다.

실물지원반에는 민생·실물경제 현장의 긴급한 자금이용 지원을 강조했다. 피해기업 대상 정책금융 지원프로그램의 경우 최근 추가경정예산을 통해 지원규모가 종전 24조3000억원에서 25조6000억원으로 확대된 만큼 보다 적극적인 집행이 필요하다고 했다. 민간 금융권의 53조원+α 신규자금공급 등 지원상황에 대한 모니터링도 당부했다.

금융위는 특히 주요 산업 릴레이 간담회 등을 통해 현장의 금융애로를 직접 듣고 실질적인 도움 방안을 발굴할 방침이다. 지난주 열린 건설업·금융권 간담회 당시 논의 과제를 신속히 검토·조치하는 한편 정유·화학업계 간담회 후속 조치인 산은과 수은의 유동성 지원도 조속히 집행할 것을 주문했다.

금융산업반에는 실물경제의 리스크 요인인 금융산업으로 전이되지 않도록 최악의 상황을 가정한 스트레스테스트를 통해 선제적으로 대응하라고 했다.

이 위원장은 “금융시장의 안정을 지키는 것이 우리 경제의 펀더멘털(기초체력)을 수호하는 핵심”이라며 “시장 참여자가 정부의 대응의지를 신뢰할 수 있도록 모든 금융권 역량을 집중해 달라”고 역설했다.